Betis-Valladolid (0-1): Ni VAR ni gol

Betis 0 Valladolid 1 Pau López; Bartra, Javi García (Mandi, m. 42), Sidnei; Francis, William Carvalho, Canales (Lo Celso, m. 71), Junior; Boudebouz, Inui (Sergio León, m. 59) y Loren. Masip; Moyano, Kiko Olivas (Borja, m. 49), Calero, Nacho; Alcazar, Míchel; Antoñito, Toni, Leo Suárez (Anuar, m. 61); y Enes Ünal (Miguel, m. 91) 0-1, m. 35: Antoñito. Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla a Antoñito, Kiko Olivas y Masip. 42.581 espectadores en el estadio Benito Villamarín

Noche para olvidar la del Real Betis. El conjunto verdiblanco ha perdido ante el Real Valladolid en un mal partido de los futbolistas dirigidos por Quique Setién. Tras el pitido final, bronca de los espectadores que han asistido al Benito Villamarín. El público no ha dudado en expresar su enfado por el juego de los verdiblancos, un equipo sin capacidad para superar las barreras planteadas por el rival y con escasa iniciativa individual. El problema del gol se está haciendo cada vez más grande, sobre todo porque ya ni siquiera se genera una gran cantidad de ocasiones de verdadero peligro. El de hoy ha podido ser uno de los partidos más tranquilos de los últimos tiempos para Masip, el portero del Valladolid. Las malas noticias se le han acumulado al cuadro verdiblanco. También en el apartado arbitral.

Mal ha estado el Betis a nivel colectivo y también en el plano individual. De entrada, el técnico cántabro decidió introducir cuatro cambios respecto al once presentado antes del parón en el campo del Atlético de Madrid. Novedades mirando de reojo a lo que viene. Otro bloque de siete partidos en tres semanas. De lo de hoy poco se puede rescatar. Sin llegadas de verdad por las bandas, con Inui desaparecido y Boudebouz poniendo más ganas que acierto. Han sido muchas las ocasiones en las que las incorporaciones de los centrales, sobre todo Bartra y Sidnei, se convirtieron en los recursos más utilizados para tratar de acercar el balón al área de Masip. La claridad de Canales se fue difuminando con el paso de los minutos.

Mucho se ha hablado ya sobre el asunto de la posesión acumulada por el Betis en la mayoría de sus partidos. El equipo de Setién tuvo el balón más tiempo que su rival en la primera parte, pero el Valladolid hizo un mejor trato del esférico. De hecho, hubo momentos en los que encadenaron con soltura varias posesiones largas. Con las ideas bien claras, el cuadro dirigido por Sergio González ganó muchos de los duelos abiertos en el centro del campo. Sólo Canales era capaz de salvar con habilidad y verticalidad la línea rival. Con el paso de los minutos se fue comprobando que el Betis no estaba nada cómodo. No hubo peligro real en el área de Masip. Sólo se pudo anotar un remate lejano de Inui que el portero atrapó sin problemas. Demasiado poco. No es que el Valladolid pisara mucho el terreno de Pau López, pero le bastó con una buena combinación para adelantarse en el marcador. Robo de balón en su propio terreno, prolongación con calidad hacia la izquierda de Leo Suárez y el centro de Toni lo remató Antoñito incorporándose por el costado derecho. Los planes iniciales de Setién sufrieron otra alteración instantes después con la lesión de Javi García. Mandi, reservado en un principio, tuvo que salir al campo.

Puso algo más de intensidad el Betis tras el descanso. Pero sin generar peligro real. A falta de ocasiones entró en escena la polémica. En un centro sobre el área del Valladolid, el delantero visitante Enes Ünal tocó el balón con el brazo, acción que reclamaron los jugadores del Betis al entender que era penalti. Pero Alberola Rojas dijo que no había pasado nada. Ni siquiera hubo intervención del VAR. El enfado agitó algo el desarrollo del juego. Hubo momentos en los que el cuadro verdiblanco parecía agobiar al Valladolid. Sin embargo, todo se quedó en nada. Ni rastro de ocasiones. Circulaciones de balón intrascendentes que acababan, en la mejor de las veces, en remates lejanos que Masip atrapó sin problemas. Con el paso de los minutos se fue apagando el partido. Todo corría a favor del Valladolid. Ni siquiera hubo asedio por parte bética en el tramo definitivo. Al final, enfado de los aficionados. Hay poco tiempo para analizar y encontrar soluciones. El jueves toca jugarse los puntos europeos en el campo del Milan. Y en siete días, visita a Getafe. El Betis ha perdido una buena oportunidad para saltar en la tabla. Ahora queda prácticamente a mitad de camino entre la zona europea y la de descenso.