Betis – Valladolid: Todo fueron contratiempos

Partido engañoso en el Benito Villamarín en el arranque oficial de la temporada 2019-20. El Valladolid se llevó los tres puntos de Heliópolis, como el Levante el año pasado, pero en un encuentro muy diferente. En aquella ocasión, el cuadro levantinista fue muy superior a un Betis que no supo controlar las andanadas de Morales y firmó un 0-3 con el que se llevaron de forma muy merecida la victoria en el inicio del pasado curso. Esta vez, con muy poco, pero con las ideas claras, eso sí, o mejor dicho, con dos destellos en forma de acciones aisladas, condenaron al equipo de Rubi que en ningún momento fue inferior, pese a todas las adversidades que padecieron los verdiblancos.

Porque el choque ya comenzó torcido. En el minuto ocho, tras una pérdida en el centro del campo que propició una rápida contra para los pucelanos, un balón al espacio para la carrera de Sandro lo aprovechó el canario para ganar en velocidad a Bartra y plantarse delante de Joel Robles fuera del área. El meta madrileño salió de su hábitat y cuando el delantero rival fintó para marcharse de él, lo derribó. El árbitro lo tuvo claro. Roja directa y el guardameta elegido por Rubi para la titularidad le dio la alternativa en la élite a Dani Martín. La falta al borde del área se botó sin más consecuencias negativas. En los minutos posteriores a la expulsión el Valladolid tuvo contra las cuerdas a un Betis que tuvo que cambiar de plan. Rubi juntó a su equipo sobre el campo, los futbolistas se desfondaron y lejos de sufrir los locales, incluso, pudieron adelantarse en el marcador. William Carvalho recuperó un balón en el centro del campo y vio a Tello empezar a correr como una bala. El luso le cedió el balón adelantado al sabadellense y llegó al área rival, quebró a Olivas y se puso de gol ante Masip. Pero se perfiló para tirar con la derecha y su disparo fue débil. Eran minutos en los que Fekir se echaba al equipo a la espalda. Y Pedraza y Emerson fueron puñales por las bandas. Aunque lo que realmente destacó durante todo el partido fue la solidaridad y el esfuerzo de todos los jugadores que se pusieron la elástica verdiblanca en la noche de ayer. El Betis logró lo que parecía imposible: llegar al descanso con el empate a cero.

Pero precisamente tras el tiempo de asueto llegó el segundo contratiempo. Rubi tuvo que cambiar a Borja Iglesias, que debutó tras completar apenas tres entrenamientos con sus nuevos compañeros, por un golpe en el tobillo en una acción en la que peleó por un balón con Rubén Alcaraz en el centro del campo. Al gallego lo sustituyó Loren, cuestionado tras una gris pretemporada.

En los segundos cuarenta y cinco minutos el guión del partido fue el mismo. Más posesión para el Valladolid, pero sin crear excesivo peligro ante la portería bética. Fekir lo intentaba de nuevo sin éxito en un par de ocasiones. Pero el cuadro de Sergio iba a adelantarse en el marcador. Guardiola recogió de espaldas un pase raso, hizo un control orientado para acomodarse la pelota hacia su pierna izquierda y se dio la vuelta. Tras un par de amagos soltó un disparo potente y colocado al palo derecho de la portería de Dani Martín, ante el que el meta gijonés poco pudo hacer. 0-1. El tercer elemento en contra de la noche.

Pero el Betis no se vino abajo. El equipo tuvo espíritu, no se rindió hasta el final y, arropado por sus aficionados, logró empatar el encuentro. Emerson recibió un pase horizontal y, con espacio, puso un centro hacia el área que Carvalho dejó pasar y la pelota le llegó a Loren. No había fuera de juego, puesto que el exjugador del Sporting de Lisboa no tocó la pelota. El marbellí controló y, como si de un penalti se tratase, amagó con el cuerpo para tumbar a Masip a un lado y engañar al meta catalán para tirar la pelota al otro lado. Satisfacción. El Betis, ahora sí que sí, volvía a estar en el partido. El esfuerzo realizado hasta el momento tuvo su premio y no pasaron ni cinco minutos desde el primer gol visitante. Pero quizás el tramo final se le hizo un poco largo a los futbolistas verdiblancos. El mayor ejemplo de que las fuerzas flaquearon lo protagonizó Fekir, al que en los últimos minutos se le vio falto de frescura en todo lo que intentaba. Pero la decepción llegó al final. Con el Betis juntado atrás y el Valladolid ganando metros poco a poco -todos sus jugadores menos el portero acabaron en campo rival-, una larga jugada de muchos toques acabó con el gol de Plano. Dos acciones aisladas, dos goles. Pese a la buena imagen, aún quedan detalles por ajustar. El Barcelona espera.