Betis-Valladolid: toca recuperar sensaciones

Betis 0 Valladolid 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William Carvalho, Canales, Junior; Boudebouz, Lo Celso; y Loren. Real Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Antoñito; Nacho Martínez, Alcaraz, Míchel, Toni; Leo Suárez y Enes Ünal. Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha). 9ª jornada de LaLiga Santander. Estadio Benito Villamarín. 20.45. beIN LaLiga.

Regresa, por fin, LaLiga para el Real Betis. Atrás queda el parón por los compromisos de las selecciones nacionales del mes de octubre, al que se llegó de forma muy diferente al de septiembre. Entonces, el conjunto de Quique Setién ganó al Sevilla en el derbi del Villamarín de la tercera jornada y ahora vuelve a la competición después de caer derrotado en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Dicho encuentro dejó sensaciones encontradas, puesto que el equipo verdiblanco tuvo de nuevo mayor porcentaje de posesión que su rival -algo que contra Simeone ya se contaba antes de que el partido empezase- pero fue aún más inocente en el ataque, puesto que apenas creó ocasiones de gol ante Oblak, más allá de la inicial de Loren que incomprensiblemente el marbellí echó fuera delante del portero esloveno. Así que al segundo parón, el Betis llegó octavo con doce puntos, pero con un acuciante problema que se encuentra en la portería contraria. Los verdiblancos sólo cuentan con cinco goles a favor, aunque es verdad que se ha mejorado muchísimo respecto a la temporada pasada en el apartado de los goles en contra, puesto que ha dejado la propia puerta a cero en cinco de los ocho partidos ligueros disputados hasta el momento.

Es el Valladolid el que visitará el Benito Villamarín en el encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga 18-19. El equipo de Sergio González llega a Heliópolis con los mismos puntos que los heliopolitanos, pero los superan en la clasificación al contar con dos goles más a su favor. Los de Sergio, como el Alavés, el Español y el Levante, se han colado en los primeros puestos de la clasificación con unas ideas futbolísticas muy claras y sabiendo bien lo que tienen que hacer en cada uno de los partidos que han jugado hasta ahora. El cuadro pucelano llega al encuentro tras tres victorias seguidas, ante el Levante, el Villarreal y el Huesca. Así las cosas, al Betis no le queda más remedio que tratar de sacar el partido adelante, pero sobre todo el principal objetivo de los de Setién para este encuentro será recuperar sensaciones y su olfato de gol, algo que no preocupa al preparador santanderino. En la rueda de prensa previa al choque, ofrecida el viernes, el entrenador verdiblanco alabó al cuadro blanquivioleta: «Está haciendo las cosas bien. Cambió su mentalidad de su inicio de temporada. Ahora es un equipo totalmente diferente, mucho más diferente, muy intenso y que, cuando tiene que defender, lo hace también muy bien. Ha encajado muy pocos goles, en eso estamos parejos los dos. Es un equipo que tiene criterio suficiente para jugar el balón. Si no estamos bien, el partido se nos complicará mucho. Estamos advertidos».

En lo estrictamente deportivo, el Betis llega con la única baja confirmada de Guardado, aunque ayer comenzara a ejercitarse con el grupo. Hay otros jugadores tocados, como Joaquín y Tello, con lo que el once inicial queda en la zona del mediocampo y de la creación con pocas opciones. Una de las principales novedades puede estar en el flanco derecho. Tras la polémica suscitada ante el Athletic por los pitos que se escucharon en el Villamarín, para Setién o para el jugador, Francis no actuó en el estadio bético ni ante el Leganés ni frente al Dudelange. Así que, tras reivindicarse con un buen partido en lo individual contra el Atlético, volverá al once. Mientras, el sustituto de Guardado, con casi toda seguridad, será William Carvalho. En el Valladolid, Sergio cuenta con las bajas por lesión del croata Cop y Keko Gontán. Además, Óscar Plano y Joaquín acaban de salir de sus problemas físicos y no llegan en condiciones al encuentro.

Pita el choque Javier Alberola Rojas, adscrito al comité de Castilla-La Mancha. Le dirigió el pasado curso tres encuentros ligueros a los verdiblancos, con dos victorias y una derrota.