Betis – Villarreal (2-1): Balón de oxígeno para subirse al tren europeo

Betis 2 Villarreal 1 Real Betis: Pau López; Mandi, Feddal, Bartra; Emerson, William Carvalho, Guardado, Tello; Canales (Joaquín, m. 66), Lo Celso (Junior, m. 72); y Jesé (Javi García, m. 79). Villarreal CF: Asenjo; Funes Mori, Bonera (Cáseres, m. 27), Víctor Ruiz; Mario, Morlanes (Gerard Moreno, m. 72), Cazorla, Iborra, Pedraza; Toko Ekambi y Chukwueze (Bacca, m. 63). Goles: 1-0, m. 11: Lo Celso. 1-1, m. 13: Funes Mori. 2-1, m. 63: Lo Celso. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a Chukwueze, Víctor Ruiz, Jesé, Cáseres, Feddal, Mario y William Carvalho. Incidencias: 28.475 espectadores en el estadio Benito Villamarín. Tarde-noche fría y lluviosa en Sevilla. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Rogelio y Gregorio Conejo.

Victoria importantísima del Real Betis en su encuentro de la 31ª jornada de LaLiga Santander frente al Villarreal en el Benito Villamarín. El resultado final de 2-1 fue justo por lo evidenciado por los dos equipos dentro del terreno de juego, aunque los de Javi Calleja fallaron un penalti antes de que se cumpliese el minuto 90 de juego. Lo Celso volvió a aparecer y fue el autor de los dos goles verdiblancos, que ganaron gracias también a que Pau López le detuvo el lanzamiento de penalti a Cazorla en el minuto 88.

La primera parte fue igualada y con alternativas, porque ambos conjuntos evidenciaron su miedo a equivocarse y la convicción de que el Betis tiene un serio problema en las jugadas a balón parado en contra. Setién hizo tres cambios respecto al once inicial del jueves en San Sebastián. Así, Bartra, Emerson y Jesé entraron por Sidnei, Barragán y Loren, respectivamente. Lo demás no tocó el cuerpo técnico heliopolitano y a diferencia del choque en Anoeta con el brasileño, ni Feddal ni Bartra salieron tirados al lateral izquierdo para dejar libertad en el ataque a Tello. En cuanto al juego, el Betis sí tuvo más llegadas que otros partidos. Con protagonismo para Emerson por la banda derecha, el cuadro bético pudo adelantarse pronto en un centro del brasileño que tocó un jugador visitante y que se fue envenenando hasta que Asenjo, ayudado por el palo, tuvo que sacar como pudo el balón. La primera llegada del Villarreal fue un disparo de Chukwueze que atrapó Pau López. Después, Canales vio el desmarque de Tello por el centro y le puso el balón, pero el sabadellense, después de bajar la pelota no concretó ante el meta villarrealense.

Luego vinieron los goles. Pronto. Y en dos minutos. Primero se adelantó el Betis, fruto del dominio y de la mejora que el cuadro bético había experimentado en el inicio del choque. Minuto 11. El Villarreal cayó en la trampa que el Betis le propone a todos los equipos cuando saca el balón jugado desde tan atrás y después de varios toques, Guardado recibió una pelota sólo en el círculo central y comenzó a correr hacia el área. No le entraba nadie y los zagueros reculaban, porque había peligro con Jesé y Lo Celso en la punta. El mexicano le dio la pelota por delante al argentino, quien le ganó por velocidad a los tres centrales visitantes y ante la salida de Asenjo finalizó la acción con una bella vaselina. Celebración, tanto en el césped como en la grada, aunque la asistencia al Villamarín fue la peor que se recuerda en presente liga. Pero la alegría duró poco. En el minuto 13, entre Feddal y Tello no supieron sacar jugada una pelota y el balón acabó en saque de esquina. Cazorla lo botó al corazón del área chica y Funes Mori apareció imponente por arriba para cabecear al fondo de las mallas. Qué problema tiene el Betis en la defensa de las jugadas a balón parado.

El Betis siguió intentándolo y después de un robo en el centro del campo Lo Celso vio a Canales y su desmarque, el santanderino controló la pelota y se puso ante Asenjo, pero dudó en disparar y cuando lo hizo Bonera llegó para taponar el tiro. Pero la más clara la tuvo el Villarreal con un gran lanzamiento de Cazorla, ante el que Pau López no hizo menos gran intervención para evitar que su equipo encajara el segundo tanto. Con el empate a uno y un aplauso de los aficionados que acudieron al Villamarín.

En la segunda parte, el Betis salió como hacía mucho que no hacía. A por el partido. Y fue un acoso y derribo, aunque cada vez que el Villarreal se asomaba al balcón del área defendida por Pau López, había peligro. Fue Jesé el que dio primero con un disparo desde dentro del área tras recoger un rechace y prepararse el tiro, aunque se le marchó lejano. En el minuto 61 también Jesé probó fortuna y ahí se inicio la acumulación de llegadas, apariciones y puesta en problemas del Betis al Villarreal. Dos minutos después iba a llegar el segundo gol del Betis. Después de varios tiros y varios rechaces, la pelota por fin le llegó a Lo Celso que, sólo y con una parte de la portería vacía, acertó con el tiro colocado para que el balón besara las redes de la portería visitante. Era el minuto 63.

Tras el gol, carrusel de cambios y minutos en los que quizás lo único que pasaba era que el Villarreal iba aculando al Betis metro a metro en su campo y su área. Volvió Junior, como nota positiva, y el Betis acabó el partido sin delantero. Calleja, por su parte, metió en el campo a todo su arsenal, Bacca y Gerard Moreno. Cuando el Betis se desperezaba, llegaba con peligro. Últimos minutos del choque. William Carvalho vio a Joaquín desmarcarse por el centro y le puso el balón por encima de los defensores villarrealenses. El capitán bajó el balón dentro del área, Asenjo salió, pero el ’17’ no concretó presionado por uno de los centrales. La película pudo ser peor. Minuto 88. Manos de Bartra dentro del área en un centro de Mario por la derecha. Estrada pitó penalti, tras revisión pero no admitía dudas. Cazorla lo lanzó al centro y se encontró con Pau López. Felicidad en Heliópolis y celebración como si de un gol a favor se hubiera tratado.

Fue el colofón a un partido que pudo acabar con más goles para el Betis, puesto que Tello batió por las piernas a Asenjo, pero un defensor visitante evitó el 3-1. Felicidad final y arenga para el derbi de la semana que viene. Tres puntos importantes en la carrera por Europa, que ahora queda a tres puntos. Que no se baje del tren europeo.