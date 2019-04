Betis – Villarreal: Se acaban las oportunidades

Betis 0 Villarreal 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, William Carvalho, Guardado, Tello; Canales, Lo Celso; y Jesé. Villarreal CF.: Asenjo; Funes Mori, Bonera, Víctor Ruiz; Mario, Morlanes, Iborra, Cazorla, Pedraza; Toko Ekambi y Chukwueze. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). 31ª jornada de LaLiga Santander. Estadio Benito Villamarín. 20.45 horas. beIN LaLiga.

Si el Betis quiere evitar realizar una mediocre temporada en LaLiga, debe ganar esta tarde-noche al Villarreal en el estadio Benito Villamarín en el choque de la 31ª jornada de LaLiga Santander. El calificativo de final se queda corto para un equipo que ha sumado sólo un punto de los últimos nueve posibles y que ha jugado malos partidos frente al Rayo Vallecano y la Real Sociedad en esta semana de tres encuentros que se inició hace siete días y que finalizará hoy. La racha negativa de resultados ha provocado que las opciones europeas se hayan alejado hasta los seis puntos antes del comienzo de la jornada. El Valencia, quinto, perdió ayer en Vallecas -en un encuentro en el que Marcelino pensó más en los cuartos de final de la Liga Europa-, pero el resto de rivales directos del Betis en estos momentos por las plazas continentales, el Sevilla, el Alavés, el Athletic Club y la Real Sociedad, juegan también este domingo frente al Valladolid, el Leganés, el Getafe y el Celta, respectivamente.

Pese a que las sensaciones -término que en la época de Eduardo Maciá como director deportivo bético no se quería ni utilizar y que ahora sí se recurre a él- son negativas, simplemente por lo que está mostrando actualmente el Betis de Quique Setién, lo mejor para los verdiblancos es que aún quedan ocho jornadas, contando aún con el partido frente a los castellonenses, para dar un giro a la dinámica negativa. Ese es el mensaje del club a Setién. Tranquilidad y confianza en el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores para sumar tres puntos que ayuden al equipo, a Setién y a la afición del Betis a respirar y vean de otro color la situación antes de la disputa del segundo derbi de la temporada, previsto para el próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán. Pero ese partido, y todo lo que conlleva, ya vendrá. Primero, el Villarreal, que llega también necesitado, pero por evitar el descenso, y haciendo un gran encuentro en la jornada intersemanal frente al Barcelona el martes en el estadio de La Cerámica (4-4).

Para el partido de hoy, Setién tiene a todo su plantel disponible, aunque advirtió en la rueda de prensa de ayer que para Francis aún es pronto. Así que el de Coín será la única baja confirmada por lesión. No hay ninguna ausencia por sanción, aunque Joaquín, Barragán y Lo Celso están apercibidos para el derbi. El técnico cántabro dijo ante los medios que no atiende a dicha circunstancia, pero no sería lógico arriesgar con Barragán y Joaquín en el once titular, porque si los dos fueran amonestados habría un papelón para el choque de máxima rivalidad, sin Francis y con las dudas de Emerson, en el carril derecho. Así que es muy posible que Barragán sí salga de inicio y Joaquín comience en el banquillo. No habrá variación en el sistema y Bartra y Jesé pueden volver a la titularidad por Feddal y Loren.

En el Villarreal, Javi Calleja cuenta con las bajas de Bruno, Javi Fuego, Trigueros, Jaume Costa y Llambrich, lesionados, y de Álvaro y Fornals, por sanción. Bonera puede ocupar el lugar del cántabro en el eje de la defensa. Gerard Moreno se ha recuperado, pero el técnico deberá completar la lista con algún futbolista del filial.