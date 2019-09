Borja Iglesias, que anoche ante el Levante marcó su primer gol como jugador del Real Betis, señalaba tras el encuentro con victoria verdiblanca por 3-1 en el Benito Villamarín, en declaraciones a El Partidazo de la Cadena Cope, que “tenía muchas ganas. En la primera parte tuve alguna ocasión ya pero tenía ganas de abrir el bote”. Y añadía. “Si después de la jugada que han hecho fallo, me matan”, afirmaba el delantero gallego.

Acerca del ambiente que se ha encontrado en el Villamarín, Borja Iglesias elogiaba al público del Betis. “Es increíble, la cantidad que gente que hay y hoy martes y el ambiente que había, cantando, es una pasada… Es una experiencia difícil de explicar si no la vives”, afirmaba Borja Iglesias, quien también se refería a los seguidores del Sevilla: “He ido bastante con mi pareja al centro y los béticos me paran pero siempre con mucho cariño. ¿Los sevillistas? Algunos me paran y me dicen que me he equivocado y otros tal… Por ahora no se han portado mal conmigo”.

Joaquín, protagonista con tres asistencias de gol, era también elogiado por Borja Iglesias.”Me ha felicitado por el gol y le he dicho ‘quién me iba a decir a mí los días que te levantabas y pasabas por la residencia y llamabas a los pisos y nos ibas despertando a todos’. Esa anécdota la recuerdo con mucho cariño y que ahora marque mi primer gol a pase de él es bonito. Es un fenómeno, es muy natural. Me ha hecho sentir muy a gusto desde el minuto uno”, continuaba el atacante bético.

Además, expresó su buena integración en el Betis. “El club es una pasada. Nacho (Alarcón) nos ayuda con todo lo que necesitamos”, continuaba Borja, quien desveló que Guardado “me tira de la barba todas las mañana”, entre risas. Y concluía hablando de la selección española: “Sería bonito ir, a ver cómo se da el año y ojalá esté en la idea del seleccionador. Siempre estoy muy pendiente”.