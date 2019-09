Brasanac: “Sabemos que el Betis necesita puntos y vendrán motivados”

El próximo rival liguero del Real Betis ha arrancado el campeonato a buen ritmo. El Osasuna, que certificó el pasado mes de mayo su regreso a la máxima categoría, es uno de los cuatro equipos que no ha perdido en las primeras jornadas. En el estreno, el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate ganó en el campo del Leganés (0-1). A continuación, el Osasuna ha finiquitado sus tres siguientes compromisos con empates caseros ante el Eibar (0-0) y el Barcelona (0-2) y el del domingo pasado en Valladolid (1-1). La próxima prueba llegará en apenas 48 horas. Cita muy especial para un futbolista del Osasuna que, sin embargo, no podrá estar entre los convocados debido a una lesión. Darko Brasanac, fuera de juego debido a un esguince de rodilla sufrido en la semana previa al enfrentamiento contra el Valladolid, se perderá la oportunidad de jugar ante el equipo verdiblanco. «En unos días espero estar bien. Es verdad que se trata de un partido especial para mí. Tengo experiencia de otros años en los que he jugado contra el Betis. Ya estoy acostumbrado», afirma con cierta resignación Brasanac en el inicio de la charla con ABC de Sevilla.

«Sabemos todos que viene un buen equipo, con jugadores de mucha calidad. También es verdad que nosotros estamos en un buen momento y jugamos otra vez en casa, donde seguro que vamos a tener un apoyo increíble de nuestra afición. Sabemos que nos espera un partido difícil, que el Betis necesita puntos y seguro vendrán motivados», afirma Brasanac, antes de pronunciarse sobre la intensidad que el Osasuna ha mostrado en varios pasajes de los encuentros jugados hasta ahora. «Es lo que el entrenador busca de nosotros. A veces cambiamos algunos detalles en función del juego del rival pero es la idea que quiere transmitir. Sólo han pasado cuatro partidos y esperamos ir mejorando con el paso de las semanas. Después de lo que hemos jugado tenemos más confianza que en el inicio, sobre todo después del partido contra el Barcelona. Hemos visto que podemos competir ante cualquiera». A sus 27 años, Brasanac afronta con ilusión una nueva etapa en el fútbol español. Después de ser cedido por el Betis al Leganés (temporada 17-18) y al Alavés (18-19), el Osasuna se ha convertido en su nueva casa. «Desde el primer contacto comprobé que quería venir aquí. La idea del entrenador me gustó y sabía que el Osasuna iba a tener un buen equipo. Pensaba que podía tener un buen año. Hasta ahora estamos bien aunque sabemos que podemos mejorar en muchas cosas todavía».

A comienzos del pasado mes de julio, Brasanac se incorporó de nuevo a la disciplina del Betis una vez finalizado el préstamo al Alavés, conjunto con el que disputó un total de 28 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey. Uno de ellos fue el de la visita del conjunto vitoriano al Benito Villamarín en febrero de este año. El Betis y el Alavés empataron (1-1) y Brasanac estuvo los 90 minutos en el terreno de juego. Curiosamente, el centrocampista había vivido el encuentro de la primera vuelta desde el perfil contrario. En el Alavés-Betis, correspondiente a la segunda jornada y disputado el 25 de agosto de 2018, Brasanac estuvo el partido completo en el banquillo verdiblanco. Seis días más tarde, justo cuando se iba a cerrar el plazo del mercado de fichajes, el serbio llegó a un acuerdo para jugar en el equipo de Abelardo.

Tras pasar un año en Mendizorroza, Brasanac volvió a Heliópolis. En julio de 2019 inició el trabajo de pretemporada en la concentración jerezana de Montecastillo y al poco tiempo se planteó la posibilidad de jugar en el Osasuna. La entidad rojilla llegó a un acuerdo con el Betis para hacerse con el futbolista a cambio de un millón de euros. En caso de que el cuadro navarro se mantenga en Primera división las tres próximas temporadas y el jugador siga vistiendo la camiseta rojilla, podría pagar hasta 500.000 euros más por el traspaso en variables. Cerró entonces Brasanac una etapa que se había abierto en Heliópolis durante el verano de 2016.

«El Betis es un gran club. Todos los recuerdos son buenos. De la ciudad, de la entidad, de la gente, de la afición. No puedo decir ni una mala palabra», cuenta Brasanac antes de valorar qué le pudo faltar para tener más continuidad en las alineaciones del equipo verdiblanco. «A veces, en el fútbol son detalles. Necesitas un poco de suerte. No sé…Pero ya es pasado, no pienso mucho en ello. Hubo muchos cambios en el Betis durante las tres temporadas. Creo que de mi primer año sólo quedan Mandi y Joaquín…Pero la verdad es que cualquier día podría pasar por el club y creo que la gente estaría contenta al verme». El serbio detiene su discurso unos segundos en el capitán bético. «Sabemos todo lo que es. No hay nada más que decir. Habla en el campo. No necesito decir nada más. Sabemos lo que Joaquín significa para el club y para el equipo. No sería el mismo sin su presencia».

Los 26 encuentros oficiales en los que participó con el Betis 16-17, temporada complicada en la que el equipo tuvo tres entrenadores (Poyet, Víctor Sánchez del Amo y Alexis), le sirvieron a Brasanac para conocer de primera mano lo que significa el fútbol entre los que acuden cada dos semanas a las gradas del Benito Villamarín. Ahora, desde la distancia, el centrocampista sigue con atención lo que le ocurre al conjunto deRubi: «He visto todos los partidos del Betis. El fútbol, a veces, son detalles. Del primero, ante el Valladolid, no se puede decir mucho porque después de ver una tarjeta roja a los diez minutos es difícil de analizar. El otro día ante el Getafe pasó casi lo mismo. En el Camp Nou ya sabemos…Es pronto, son cuatro partidos los que se han jugado. El Betis tiene un gran equipo y seguro que pelean por Europa. Otra cosa es que la Primera división es muy complicada y que hay otros buenos equipos que van a pelear. Estamos en el comienzo, con un cuerpo técnico y jugadores nuevos. Hay que tener paciencia». Pide tiempo Brasanac para el proyecto dirigido por Rubi, con el que coincidió en el inicio de la pretemporada. Una lesión le impedirá estar el viernes en la convocatoria pero al menos tendrá la oportunidad de «saludar a todos porque tengo buena relación con ellos. Pasé 15 días con el cuerpo técnico actual y la verdad es que estuvimos bien».