El Real Betis ha comenzado su último entrenamiento previo al enfrentamiento ante el Eibar de la octava jornada de LaLiga Santander con la presencia de Sergio Canales y Nabil Fekir, que en las últimas horas han sido las grandes dudas de Rubi para este duelo que se disputa este viernes a las 21.00 en el estadio Benito Villamarín. El escenario del encuentro ha sido el que ha elegido el cuerpo técnico para desarrollar la última sesión.

Tanto Fekir como Canales han estado tocando balón. Rubi ya señalaba en la sala de prensa que Fekir ha evolucionado mucho de la lesión muscular que sufrió en Pamplona y que podría estar en la convocatoria ante el Eibar, mientras que la presencia de Canales depende de sus sensaciones en el entrenamiento de hoy pero hay optimismo al respecto.

“La idea con Canales es que empiece el entrenamiento. Si lo completa, estará disponible para mañana, y si no, pues será un problema y habrá que tomar una decisión. Está mucho mejor que ayer. No hay seguridad de nada. Es el otro tobillo, no es el del año pasado”, subrayaba Rubi en la rueda de prensa previa a la sesión.

Canales y Fekir inician con el grupo el entrenamiento del #Betis previo al partido contra el Eibar pic.twitter.com/6TGEnkvAd3 — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) October 3, 2019

En cuanto a Fekir, reconoció que estaba muy contento con su evolución: “Nos ha sorprendido a todos. También, gracias al trabajo del cuerpo médico, ha evolucionado de forma muy muy buena. Somos optimistas para que pueda entrenarse con normalidad y estar disponible para mañana. Quizás, veo a Fekir con más posibilidades de jugar que Canales”.

Rubi insistió en la importancia del entrenamiento de hoy: “Será decisivo. Si lo superan, los jugadores que tienen molestias vendrán seguro; si no, habrá que prescindir de ellos. El entrenamiento va a marcar la convocatoria y alineación”.