Canales, Guardado y el «pique» por los kilómetros recorridos

El defensa Mandi y el centrocampista Guardado lo han jugado todo en lo que se lleva disputado de temporada oficial. Otros como Pau López, Bartra o Canales se han quedado cerca de hacer pleno de minutos en los seis primeros partidos oficiales. El autor del segundo gol ante el Athletic se ha convertido en uno de los referentes del equipo en el arranque de campaña. A sus 27 años, Canales ha llegado a Heliópolis dispuesto a encontrar su sitio y a ganarse el respeto de la grada con sus actuaciones.

«Las lesiones me han hecho aprender a trabajar. Creo que ahora físicamente me encuentro en el mejor momento de mi carrera. En la vida nunca te tienes que rendir. Al final, el creer y mejorar te hace llegar. He tenido momentos complicados. Pero con la gente que me rodeó lo conseguí. Ahora mismo estoy disfrutando más que nunca. El año pasado me encontré muy bien. Este año espero seguir creciendo», comentó el futbolista ayer en una entrevista concedida a la televisión del club. Canales parece haber conectado bien con otro futbolista llamado a ser importante en la creación del juego bético, Andrés Guardado. De hecho, el jugador llegado de la Real Sociedad desveló que se ha generado una «seria competencia» entre ambos para ver cuál de los dos corre más a lo largo de los encuentros. «Tenemos una pelea. Miramos las estadísticas después de los partidos y resulta que hacemos casi lo mismo. Recorremos unos 11 kilómetros más o menos. Tenemos un pique», afirmó Canales entre risas antes de afirmar que «estoy aprendiendo muchísimo de él. Es un auténtico líder».

Si Guardado, y Mandi, son los jugadores que lo han jugado todo hasta ahora (seis partidos oficiales, cinco de LaLiga y uno de la UEFA Europa League), Canales está en el segundo escalón de futbolistas que más minutos ha disputado en lo que se lleva disputado de temporada oficial. El mexicano suma 540 minutos, 450 en la competición de la regularidad y 90 en Europa, el cántabro ha acumulado hasta el momento los mismos 450 minutos de la competición doméstica pero ante el Olympiacos fue suplente y jugó los últimos 18 minutos del encuentro disputado el pasado jueves a Atenas.