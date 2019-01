“Canales ha alcanzado en el Betis el mejor momento de su carrera”

Sergio Canales es el fichaje del año en el Real Betis. Llegó libre a Heliópolis y su rendimiento está siendo sobresaliente. Le quedan tres semanas para cumplir 28 años y está en un momento ideal de su carrera. Liderando al Betis y llamando a las puertas de la selección española. Alfinaldelapalmera.com se ha puesto en contacto con Javi San Juan, el entrenador que descubrió al cántabro en categoría benjamín; Miguel Ángel Portugal, con el que destapó sus esencias en Primera en el Racing con 18 años; y Sergio Sukunza, el preparador físico con el que lleva trabajando tres años para recuperar la confianza física y dar rienda suelta a sus prestaciones futbolísticas.

Canales ha anotado siete goles en los 27 partidos que lleva disputados con el Betis esta campaña. Ha celebrado tantos en las tres competiciones. Le da trabajo a su cuentakilómetros en cada choque y ha asumido la responsabilidad en días importantes como en la falta que supuso el 3-3 ante el Celta o el penalti que anotó el pasado domingo frente al Girona para cerrar el 3-2. Canales, que llgó libre al Betis el pasado verano, ha dejado atrás su historial de lesiones y ha recuperado su mejor versión, la que proyectaba cuando con 18 años llamó la atención de todos en el Racing junto a Munitis, Colsa o Pinillos. Después de pasar por el Real Madrid, Valencia y Real Sociedad, en Heliópolis ha eclosionado en una edad perfecta para la madurez en el fútbol. Así lo ven quienes mejor le conocen.

Javi San Juan: “Con Quique ha dado en la clave, están hecho el uno para el otro”

Canales era un chaval que despuntaba en Los Agustinos hasta que Javi San Juan hizo algunos informes favorables a su contratación por el Racing. Ojeador del club cántabro, propuso su contratación en edad alevín y no se equivocó. Desde entonces ha seguido su evolución. “Siempre fue un aventajado. Cualquier cosa que le explicabas se ponía a hacerlo al momento. Es muy listo e inteligente. Una persona de diez y su familia, también. Siempre fueron humildes y prudentes. Es una suerte verle triunfar y un orgullo saber que estuvimos con él. Ahora está fantástico. Es el mejor momento de su carrera. Ha ido madurando. Las lesiones parecía que le iban a lastrar pero al final le han hecho más fuerte. Tiene una gran rutina de trabajo y es consecuente. Está para lo que se proponga. Hasta para ir a la selección. No lo digo porque le tengo cariño, sino que es la verdad. Está rindiendo a gran nivel y encima hace goles. Con Quique Setién ha dado en la clave. Están hecho el uno para el otro. Es ideal para el juego de Quique. Dar con un entrenador así que confía plenamente en él es muy acertado”, considera el técnico.

San Juan recuerda que “nosotros jugábamos con un 3-4-3 con rombo y él estaba en el vértice más adelantado, por detrás de los puntas. Sabía iniciar y finalizar, le cambiábamos de puestos para que aprendiera en cada sitio y siempre lo hacía bien. Cuando jugaba en la sub 17 se entendía a la perfección con Thiago y era una maravilla. Ahora tiene un nivel de madurez importante. Ha sido siempre un chico espectacular en todos los sentidos. Cogía los conceptos rapidísimo y tenía algo innato para el fútbol. Se le veía en su manera de correr y jugar, muy elegante, muy plástico. Daba gusto verle jugar. Uno decía ‘aquí hay algo’. Siempre con la cabeza arriba y siempre elige bien. Le llamábamos Macaulay Culkin, el de Solo en casa. A cada torneo que íbamos se traía un galardón individual. No destacaba por meter goles pero en el Racing dio el salto con los dos que le hizo al Sevilla. Siempre fue creador pero ahora está en su plenitud y también marca. Por ejemplo, el penalti con el Girona, para eso no le tiembla el pulso”.

Miguel Ángel Portugal: “Ha superado una carrera de obstáculos y sería bonito que Luis Enrique lo llevara a la selección”

Canales debutó con José Ramón López Muñiz pero no eclosionó hasta la temporada 2009-10, ya de la mano de Miguel Ángel Portugal, hoy técnico del Wilstermann de Cochabamba (Bolivia). “Le truncó la carrera sufrir la triada. Es un grandísimo jugador y ahora está llegando, algo que debería haber conseguido antes pero las lesiones no le dejaron. En el Valencia tuvo un gran nivel. No ha sido fácil. Le vi en el partido contra el Girona y está a un nivel altísimo”, manifiesta el técnico burgalés, que recuerda cómo era Canales en sus inicios: “Con 18 años ya tenía la cabeza bien amueblada. Era jovencito y las fans le perseguían por todos lados. Viajábamos con el Racing y parecíamos el Real Madrid. Le esperaban. Era el Justin Bieber del fútbol. Pero eso no se le subió a la cabeza. Se cuidó muchísimo. Tuvo buena ayuda de todos pero en especial de Munitis, un gran profesional que le enseñó mucho. La pena fueron las lesiones. Si no tuviera esa fuerza mental no estaría ahora así”.

Considera Portugal que una de las claves para Canales es la presencia de Quique Setién en el Betis: “Quique le viene muy bien a Canales y a Canales le viene muy bien Quique. Es la pieza que le faltaba. Le conoce perfectamente. Cuando estaba en el Racing hablaba a veces con Quique sobre Canales y siempre dejaba claro que le encantaba. Yo siempre decía que cuando lo veía entrenarse en el Racing era un cisne en un estanque de patos, con perdón a todos los jugadores, que eran muy buenos pero es que tiene una elegancia especial. El juego del Betis con Quique me gusta mucho. Tiene una propuesta alegre y da gusto verle jugar. Sus jugadores están convencidos de lo que hacen y eso es lo mejor que te puede pasar”.

Sobre las opciones de Canales de ir a la selección, Portugal lo tiene claro: “Calidad tiene para dar y tomar y ahora hay que ver si a Luis Enrique le encaja en su juego. No tiene nada que envidiar a los que van citados. Ha ido con todas las categorías. Ha superado una carrera de obstáculos y está en este nivel. Sería un bonito gesto que se lo llevara”.

Y, por último, se enorgullece de ver que ahora los elogios caen del lado de Canales. “Estamos siempre en contacto. Alguna vez le llamé para que se viniera al extranjero pero era difícil por el caché que tiene. Es un chaval fenomenal en todos los sentidos. Me alegro mucho de su situación actual”, considera Portugal.

Sergio Sukunza: “Mentalmente es muy exigente consigo mismo y con los que le rodean, se supera cada día”

Canales empezó a trabajar con Sergio Sukunza en la Osasun Sport Clinic de San Sebastián hace tres años. Ocho meses después de su última operación, en la rodilla izquierda, el jugador entonces de la Real Sociedad necesitaba algo más para reencontrarse. “Todavía le faltaba mucho ritmo de juego y tenía algunas deficiencias físicas. Le evaluamos e hicimos trabajo específico. Él hizo la rehabilitación con la Real. Se notaba algo en la rodilla, no estaba cómodo y buscó ayuda externa. Asesorado por su mujer y por otros deportistas vino con nosotros y desde ahí trabajamos la puesta a punto de su rodilla. Y tenemos relación desde entonces y trabajamos mucho la prevención”, señala el preparador físico, quien tiene claro que en sus manos está un deportista muy especial: “Mentalmente es muy exigente consigo mismo y con los que le rodean. Es el primero que pide trabajo para las vacaciones. Es una mentalidad que se ha madurado con las lesiones, se ha hecho más fuerte. Tiene ganas de superarse día a día. Eso es clave”.

Sukunza mantiene su relación profesional con Canales a pesar de la distancia. “Cada seis semanas voy a Sevilla. También nos hemos visto en algún descanso suyo en Santander. Todos los días hablamos y preparamos el plan en función de lo que le piden en el club y de los partidos. Ha hecho cambios importantes en su dieta pero porque le gusta, más que por mejora y prevención. Tiene un estilo de vida que es para cuidarse en el que combina ejercicio y nutrición. Su mujer es fundamental en eso y están bien asesorados”, afirma antes de analizar el buen momento futbolístico de Canales: “En el Racing empezó a despuntar muy joven y en el Real Madrid empezó su guerra. No pudo recuperar ese nivel entonces pero creo que ahora lo está consiguiendo. Ya venía en buena línea en la Real pero en el Betis está haciéndolo muy bien. Llama la atención que llevamos mucho tiempo hablando de Sergio Canales y sólo tiene 27 años. Las experiencias que ha tenido en clubes grandes como el Real Madrid y el Valencia seguro que le han servido para crecer a nivel personal y profesional. Ha sabido rodearse bien en cada momento”.

Y, desde su posición privilegiada dada la buena relación que les une, Sukunza especifica que en Heliópolis Canales ha encontrado felicidad. “Está encantado con la ciudad y con el clima, además del buen ambiente que tiene en el equipo. Se le ve feliz en Sevilla”, asegura antes de considerar que para el zurdo cántabro “sería un bonito premio para él ir a la selección”.