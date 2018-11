Canales: “No me considero para nada la estrella del Betis”

No jugará por sanción contra el Dudelange en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League ni tampoco lo hará, por el mismo motivo, este domingo ante su ex equipo, la Real Sociedad, en el Benito Villamarín. Canales está siendo, en cualquier caso, uno de los grandes referentes de este Betis 2018-19. Tras anotar ayer el tanto del triunfo frente al Olympiacos, el cántabro ha atendido este viernes a Radio Marca Donostia, donde ha recordado su etapa en el club txuriurdin y ha bromeado dejando claro que no forzó la quinta amarilla contra el Villarreal el pasado fin de semana para no enfrentarse a la Real. “(Risas)… Me dio bastante rabia, la verdad, cuando me echaron la amarilla, en el minuto 88, en una acción que fue sin querer. Me da rabia perderme un partido que me hacía mucha ilusión jugar y que sea por amarillas, algo que me pasa por primera vez”, ha afirmado Canales.

El centrocampista es feliz en su nueva etapa en Heliópolis, donde se ha convertido en uno de los hombres más queridos por la afición. “Siempre he intentado dar el máximo. Creo que en la Real lo hice y ahora me están saliendo las cosas muy bien. La confianza en mí es grande y la afición también me está ayudando muchísimo. ¿La estrella? No me considero para nada. Tenemos a Lo Celso, que está también a un gran nivel, Guardado, Pau, Bartra…”, expresó.

Recordando su anterior periplo en San Sebastián, dijo que “el primer medio año acabé muy satisfecho, porque acabamos séptimos y conseguí hacerme un puesto en el once titular, que venía de jugar la Champions y con jugadores como Vela, Griezmann y los demás que había. Con Moyes, sinceramente ninguno estuvimos al nivel que se esperaba, y luego llegó la lesión. Y el año pasado, ya me sentía a un gran nivel físico y mental, pero no sentía la confianza del técnico. Luego, con Imanol, si dura un poco más la Liga nos metemos en Europa”.

También le cuestionaron sobre la hipótesis de si seguiría en la Real si no hubiera sufrido su grave lesión: “Nunca se sabe. Es verdad que allí pasé cuatro años y medio muy buenos a nivel personal, porque conocí a gente extraordinaria, y cuando acaba el fútbol te quedas con la gente que has conocido y las experiencias de vida. Estoy muy agradecido a la afición y a mucha gente, que me trató con respeto”, confesó. Finalmente, tuvo palabras de elogio para su exequipo: “Veo todos los partidos, la verdad. Ha habido un cambio muy grande, al que el equipo se está adaptando. Más allá de a lo que juegue, la Real es muy competitiva y tiene gente de mucho nivel. Al final estará arriba y se lo merece, por la gente que tiene en todo el club. Me alegro por todos, en especial por Aritz, que siempre lo hace bien y se le da menos importancia de la que tiene, y por Juanmi, que es mi debilidad”, concluyó.