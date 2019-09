Canales: “Sé que va a ser una temporada muy buena”

El centrocampista Sergio Canales ha aprovechado el parón liguero para realizar en los medios del club una valoración del inicio de la temporada tanto a nivel colectivo como personal. El jugador cántabro es consciente de que el cuerpo técnico que encabeza Rubi espera mucho de su liderazgo sobre el césped.

“Estoy tranquilo y trabajando fuerte para estar al 100 por cien y sé que lo voy a estar enseguida”, ha explicado Canales. “No tengo mayor preocupación, acaba de empezar LaLiga. Sí que es verdad que en los primeros partidos me está costando pero en muy poco se va a ver, no la versión del año pasado, sino mejor porque he crecido mucho mejor. En ese sentido, sé que va a ser una temporada muy buena tanto para los béticos como para mí”, ha reflexionado el internacional bético.

“Esto del fútbol es presente”, ha insistido Canales. “El pasado ya no vale y el futuro no se mira. Al final sí que es verdad que esta pretemporada ha sido un poco diferente para mí, me ha costado un poco más por los problemas que tuve al final de temporada”, ha concluido.