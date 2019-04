Canoe – Betis Energía Plus (66-86): La espera terminó; el Betis vuelve a la ACB

Ya está completado el trabajo. Y con sobresaliente. Menos de once meses después de su descenso matemático, el Betis Energía Plus está de vuelta donde le corresponde. La ACB es su lugar, como ha demostrado en una temporada magnífica, sin tachas, por la segunda categoría del baloncesto nacional, la LEB Oro, que se le ha quedado pequeña. Ha pasado por ella como un rayo y la abandona en tiempo récord, con cuatro jornadas de antelación. Salvo en las dudas de las tres primeras jornadas, saldadas con dos derrotas, el equipo ha mostrado una jerarquía indiscutible que ha convertido su ascenso en el más rápido de siempre en las temporadas con 18 equipos en la LEB Oro. En Madrid, en el modestísimo pabellón del Real Canoe, el Betis no dejó pasar la oportunidad y certificó el ascenso matemático con una nueva victoria, la vigésima sexta, en un partido sin suspense, que controló con solvencia desde el segundo cuarto, y desató la alegría del vestuario y de los 150 aficionados béticos presentes en la grada.

Como se esperaba, no tuvo rival el equipo en el Real Canoe en cuanto los verdiblancos se activaron defensivamente y cerraron los pasillos hacia la canasta al conjunto madrileño. Habitualmente de menos a más en sus prestaciones, el día del ascenso no fue una excepción a esa norma no escrita y el Betis tardó unos minutos en asentarse en el partido y entender por dónde pasaban las claves para obstaculizar las maniobras de los anfitriones. Mientras lo comprendió, no se puede decir que sufriera, pero sí que el Canoe se movió a sus anchas en ataque, sorprendiendo al Betis tanto en el ataque posicional como en la transición, y anotando con relativa facilidad. Tras el triple de Bropleh que abrió el choque, los verdiblancos encajaron un parcial de 7-0 (7-3) que no hizo temblar sus cimientos, ni mucho menos.

En ese primer cuarto, un intercambio de golpes en toda regla que se consumió a la velocidad de la luz, el Betis extrajo petróleo de las segundas opciones, tras rebote en ataque, y también se abasteció del triple, con cuatro dianas perimetrales, para contener el ímpetu local, serenarse y meterse de lleno en el encuentro. Nada más salir relevando a Borg, Dee anotó su primer triple (20-22) y cerró así el primer cuarto, dándole mínima ventaja para la tropa de Curro Segura. El técnico movió mucho el banquillo en el segundo cuarto y empleó a los doce hombres de su plantel. Cuando eso sucede; es decir, cuando sale la segunda unidad, suele suceder que la temperatura defensiva aumenta y los rivales se derriten. Volvió a ocurrir en el Pez Volador.

El Betis fue puro granito en ese segundo parcial, de absoluto dominio en todas las parcelas del juego. Mientras el Canoe perdía prestaciones, las verdiblancas crecían, a tal punto que sólo concedió cinco puntos en casi siete minutos de juego. Sin Lobo ni De la Rúa marcando el ritmo, el Canoe se desfiguró y el Betis se apretó las tuercas en defensa para arrollarlo por momentos. Se lució Malmanis, tanto en ataque como en defensa, los verdiblancos visitaron con asiduidad la línea del tiro libre y el parcial se disparó hasta el 5-20 (25-42) y el 0-14 desde el 25-28 que dos canastas del Canoe, con el grifo de la anotación prácticamente obturado, cortaron con cinco puntos antes del intermedio (30-42).

Con doce arriba y las sensaciones que había dejado el equipo en ese segundo cuarto, en el pequeño pabellón del Pez Volador (con una sola grada), se descontaban los minutos para el ascenso. Mucho tendría que desdibujarse el Betis para que sucumbiera. Y no sucedería pese al comienzo frío, muy frío, con más incidencias, golpes y pérdidas que juego, del tercer periodo. Casi tres minutos tardó el Betis en anotar (32-44), pero como tampoco despabilaba ni le apretaba el Canoe, la tranquilidad era absoluta. Dee -salió por Borg, lesionado-, máximo anotador del partido al descanso, firmaba un triple que elevaba a quince la ventaja (32-47). Llegó el momento de romper el partido. El líder de la LEB Oro tiene una enorme capacidad para hacer daño a sus rivales en muy poco tiempo y el Canoe lo sufrió en sus carnes. Se gustó entonces el Betis Energía Plus, aplicándole anestesia a su rival con dos alley-oops de Enechionyia tras sendas asistencias de Bropleh (32-53). Parcial de 0-11, la hinchada bética cantaba, el equipo jugaba a placer y el Canoe, tambaleándose, pidió tiempo muerto.

Tras una mini-reacción local, si así se le puede llamar (38-55), Bropleh inauguró su casillero anotador y estabilizó la ventaja visitante en los 20 puntos (38-58). Con 19 de ventaja (43-62) se inició el último cuarto, que no tendría historia. El equipo gestionó la ventaja y continuó compitiendo. Samb y Marcius se repartieron casi todos los minutos en el juego interior y Dee, otra vez en ignición, se empeñó en demostrar aportando en todos los registros, que puede tener sitio en la plantilla de la ACB la próxima temporada. Él sólo se bastó para tirar del carro anotador. Fue otra vez una máquina de producir, como ante el Covirán Granada. Con 23 puntos y el trabajo hecho, se fue ovacionado cuando Curro Segura lo retiró a falta de dos minutos. Todo el último cuarto fue pura celebración, un homenaje para un equipo sin fisuras, excelente, que pasa a la historia de la LEB Oro y se marcha de ella por la puerta grande. Como campeón.