Caro Ledesma no descarta presentar a votación su modelo de gestión para el Betis

Uno de los mayores accionistas a título individual del Real Betis es Joaquín Caro Ledesma. El que fuera consejero de la entidad hasta el pasado mes de marzo entró de nuevo en escena hace unos días tras conocerse que le había comprado 2.000 acciones a Manuel Castaño.

Caro Ledesma presentó su dimisión hace unos meses al no estar de acuerdo con la forma de gestionar la entidad. Y en estos momentos medita la posibilidad de presentar ante los accionistas del Betis una nueva manera de dirigir el Betis. “No lo descarto. Que el modelo que yo defiendo lo voten los béticos. Hay que darle participación a los expertos. Esto no lo puede decidir nadie de manera unilateral. Entiendo que es legítimo proponer cosas distintas a las que hay. Creo que enriquecería. Lo que me gustaría es que el consejo actual hicieran el cambio. Si no lo hacen, yo lo podría proponer en una asamblea”, ha comentado Caro Ledesma en una entrevista concedida a Deportes Cope Sevilla.

“No estoy hablando de candidaturas. No le puedo negar a nadie un derecho”, ha dicho el que fuera consejero cuando se le ha preguntado por la opción de que otros accionistas como la familia Galera o el propio Castaño le pudieran acompañar en la hipotética votación en una asamblea. Caro Ledesma ha reconocido que, después de hacerse con las acciones de Castaño, ha tenido la oportunidad de dialogar con el presidente del Betis. “He hablado con Haro. Me preguntó por todo. Lo he visto que no le ha importado que yo haya comprado las acciones de Castaño. Él siempre me trató correctamente. La relación con él ha sido magnífica, lo que no comparto es el modelo”.

“Soy bético desde pequeño. En Sevilla siempre se ha hablado de empresarios que no habían apostado por el Betis. Quise apostar para crear un Betis grande. Fui comprando en distintos momentos. No me arrepiento de nada. Es necesario que los empresarios béticos pongan el dinero. Una vez que estuve dentro pude ver el funcionamiento a través de los consejeros delegados. El sistema no lo comparto. Cuando yo llego estaba hecho. Entramos dos nuevos, pero los que deciden son los consejeros delegados. Yo no decidía nada. Estuve esperando un tiempo por respeto a ellos. Hasta que vi que no iba a cambiar. Decidí marcharme para no tener enfrentamiento con nadie. Mis aspiraciones, se lo dije a Haro y Josemi (López Catalán), era la de comprar hasta llegar a diez por ciento. Depende de los que quieran vender”, ha comentado Caro Ledesma recordando su incorporación al órgano de gobierno de la entidad en 2018.

Ahora, el empresario propone “que en el Betis estén por derecho el que tenga un número de acciones. Que todos participemos en las decisiones del Betis. Todos los años se toman decisiones importantes. Creo que Haro y Catalán estarán toda la vida en el Betis. En defensa de su diez por ciento de acciones. Es su casa, son accionistas. No veo que tengan que salir. Otra cosa es que las decisiones se tomen por un comité de dirección. No creo que tengan que salir nunca. Una vez que los expertos estudien los distintos modelos que caben en las sociedades, que decidan los béticos en la asamblea. O el de los dos consejeros delegados o el de los miembros del consejo”.

Preguntado por la marcha de Lorenzo Serra Ferrer del Betis, Caro Ledesma ha comentado que “romper el modelo de planificación deportiva no era bueno para el Betis. Las explicaciones que se han dado tampoco las entiendo. No sé si Catalán está preparado o no. Veo que el modelo anterior me gustaba más que el actual. Veo que Catalán es una persona preparada. El Betis sin Lorenzo se ha debilitado. No soy un profesional del fútbol. Como aficionado, el equipo no me parece tan malo. Creo que se ha mejorado respecto al año anterior. La gran ausencia es Lorenzo, nos da confianza a todos”.