Caso Osasuna: los ex del Betis Amaya y Xavi Torres, condenados a un año de prisión; Jordi, absuelto

La sentencia del “Caso Osasuna”, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, ha determinado por unanimidad la condena de los ex jugadores del Betis Amaya y Xavi Torres por un delito de corrupción deportiva a cada uno de ellos a las penas de un año de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de futbol profesional y novecientos mil euros de multa. Mientras, Jordi Figueras quedó absuelto. Se trata de la primera sentencia de condena sobre corrupción deportiva dictada en España. La misma impone igualmente a los condenados la obligación de indemnizar al Club Atlético Osasuna en la cantidad de 2.340.000 euros

En total los condenados son nueve de los once acusados: Ángel María Vizcay, Miguel Archanco, Juan Antonio Pascual, Jesús Peralta, Sancho Bandrés, Cristina Valencia, Albert Nolla, Antonio Amaya y Xabier Torres. Sin embargo absuelve a Diego Antonio Maquirriain y a Jordi Figueras. La absolución de Maquirriain por el delito de apropiación indebida se fundamenta en la falta de prueba sobre que realmente conociera el destino indebido de la cantidad de 400.000 euros que trasladó de Pamplona a Sevilla y que se utilizó para pagar a los jugadores del Betis Xavi Torres y Antonio Amaya. Además, considera la sentencia que no cabe su condena como cooperador necesario en el delito de corrupción deportiva porque ya se había consumado en el momento del traslado del dinero. La sala ya había adelantado hace semanas la absolución de Jordi Figueras y razona que no hay pruebas que permitan concluir que el citado jugador participó en los hechos que fundamentan la condena por corrupción deportiva.

La sentencia llega a la conclusión de que hubo un acuerdo entre los miembros de la junta directiva de Osasuna ahora condenados y el gerente del club navarro con Amaya y Xavi Torres, jugadores del Betis, para incentivar su victoria ante el Real Valladolid de la penúltima jornada de la temporada 2013-14 y para que se dejaran ganar en el último partido de Liga que les enfrentaba a Osasuna, tratándose por tanto de un acuerdo global, algo que se ha considerado acreditado.

Las penas impuestas por delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva oscilan entre el total de 8 años y 8 meses de prisión que se imponen a Ángel Vizcay, por un delito continuado de apropiación indebida, a 4 años y tres meses de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 40 euros; por dos delitos de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable a las penas de 2 años de prisión y 9 meses de multa con una cuota diaria de 40 euros por cada uno de ellos; y a una pena de prisión de 5 meses, además de once meses de inhabilitación especial para ejercer como gerente o similar en asociación deportiva y una multa de 325.000 euros por un delito de corrupción deportiva.

Asimismo, la sentencia condena al expresidente Miguel Archanco y al exdirectivo Jesús Peralta a la pena tres años y ocho meses de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de 40 euros por un delito continuado de apropiación indebida; a la pena de dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 40 euros por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable; y a la pena de un año de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo directivo o similar en cualquier asociación deportiva y multa de 900.000 euros por un delito de corrupción deportiva.

Además, al entonces vicepresidente de la junta directiva, Juan Antonio Pascual, se le impone una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de 30 euros por un delito continuado de apropiación indebida; una pena de dos años de prisión y multa de nueve meses con cuota diaria de 30 euros por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable; y una pena de un año de prisión, dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo directivo o similar en cualquier asociación deportiva además de una multa de 900.000 euros por un delito de corrupción deportiva.

Por otro lado, la Audiencia absuelve al tesorero de la junta directiva Sancho Bandrés del delito de corrupción deportiva y le condena por la apropiación indebida y falsedad imponiéndole una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de 40 euros por un delito continuado de apropiación indebida; y una pena de dos años de prisión y multa de nueve meses con cuota diaria de 40 euros por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable.

A los inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, por su parte, se les impone a cada uno de ellos las penas de nueve meses de prisión y seis meses de multa con cuota diaria de 30 euros por un delito de falsedad en documento mercantil.

Indemnización a Osasuna

La sentencia impone igualmente a los condenados la obligación de indemnizar al Club Atlético Osasuna en la cantidad de 2.340.000 euros importe a que asciende la salida irregular de fondos durante las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 del club, a lo que se añade en el caso de Archanco y Peralta un importe de 1.000 euros y de 2.600,80 euros respectivamente por las dietas indebidamente percibidas y de 600.000 euros en el caso de Vizcay por un préstamo con destino desconocido devuelto a cargo de las cuentas del club. Igualmente, Vizcay deberá indemnizar a Archanco en la cantidad de 5.000 euros por el daño moral derivado de la falsificación de su firma.

La tres magistradas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial imponen mayores penas al entonces gerente del club Ángel Vizcay al incluir en su condena por el delito continuado de apropiación indebida el préstamo de 600.000 que obtuvo de un particular.

Además, lo consideran único responsable del delito de falsedad cometido en la temporada 2013/2014 con la elaboración del contrato falso con la entidad portuguesa Flefield y la creación de tres facturas simuladas para cuadrar el descuadre de la citada temporada. La sentencia da por probado, además, que el exgerente falseó dicho contrato haciendo constar en él una firma que aparentaba ser la del expresidente Archanco.

Concluyen, sin embargo, que procede beneficiar a Vizcay respecto al delito de corrupción deportiva, aplicando en esta condena la atenuante analógica de confesión. Las tres magistradas consideran que la declaración prestada por el entonces gerente del club ante la Liga de Fútbol Profesional y mantenida en el acto de juicio “ha sido determinante para poder investigar los hechos y sustentar la condena por este delito”. Con base en ello reducen su condena por este delito a la ya mencionada de cinco meses de prisión y once meses de inhabilitación.

Por otra parte, la pena impuesta al expresidente de la Junta directiva, Miguel Archanco, y al exdirectivo Jesús Peralta por el delito continuado de apropiación indebida incluye la percepción indebida de dietas por parte de ambos.