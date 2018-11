En el Betis, después de una mala racha de resultados, todo transcurre con una sonrisa tras el triunfo del domingo en el Camp Nou. El cuadro verdiblanco está siendo noticia a nivel nacional por la exhibición de fútbol que dio ante el Barcelona, pero ahora también ha aparecido en el primer plano por otro asunto relacionado con Dani Ceballos. El actual jugador del Real Madrid ha explicado, por primera vez, cómo vivió su salida de Heliópolis, así como que intentó volver el año pasado.

Así, cuestionado en El Chiringuito por los pitos que recibe en el Villamarín de un sector del público, Ceballos indica que “esa pregunta algún día la iba a responder y creo que es el momento. Cuando vuelvo al Villamarín, y me silban, yo estoy bastante dolido. Todo lo que hice para el club fue positivo”.

Y continuó dando su versión de lo ocurrido: “Toda la mierda me salpicó a mí y el club se lavó las manos. El afectado es el jugador, que parece que es el malo de la película. Todo el mundo piensa que me fui por la puerta de atrás y es realmente falso, porque yo soy bético y a mí, cuando voy al Villamarín y me silban, me duele. Realmente, creo que en cuatro años di todo por el equipo. Fui la tercera venta más cara de la historia del Betis y, sin embargo, creo que eso a mí no me lo reconocen”.

Asimismo, Ceballos explicó por qué no renovó con el Betis: “En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme, antes de que yo me fuera al Real Madrid y no jugaba con Poyet, pero el Betis fue más de listo, en el sentido de que esperó hasta el último momento, después de haber hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar que yo renovara con el club. Y ahí ya tenía equipos importantes interesados en mí y era un tren que no podía dejar pasar”.