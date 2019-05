Chattanooga FC – Betis (3-4): Rodri y Jesé destacan en el adiós

Acabó la temporada del Real Betis con la disputa del segundo amistoso de la gira por Estados Unidos. Después del triunfo logrado ante el DC United, el equipo verdiblanco ha superado al Chattanooga después de mejorar en la segunda parte la imagen ofrecida en la primera. En el último once de la temporada bética salieron de inicio Loren y Sergio León en punta de ataque. Sin embargo fue el equipo local el que tuvo la primera ocasión de peligro tras un pase en profundidad del español Juan Hernández que Wilschery mandó fuera. Encontró premio el Chattanooga poco después con otro envío de Hernández que, en este caso, Costa aprovechó para regatear ante Feddal y marcar con un fuerte remate. No estaba nada cómodo un Betis que hasta el ecuador de la primera parte no se acercó con una internada de Sergio León que desbarató el portero local. A la media hora, después de una pausa para la hidratación, Kaptoum falló dentro del área rival con todo a su favor tras un pase atrás de Tello. En el tramo final de la primera parte, el Chattanooga rozó el segundo con un remate cruzado de Wilschrey que se marchó fuera. El que acertó fue Sergio León, que cazó un balón tocado de cabeza por Bartra a la salida de un saque de esquina para marcar por bajo.

El descanso fue aprovechado por Alexis y Marcos Álvarez para darle una vuelta completa al equipo con ocho cambios en el once. Con un marcado acento canterano, el Betis buscó el gol a través de la movilidad de Rodri. Jesé hizo el 1-2 en una buena acción individual y amplió poco después la ventaja verdiblanca rematando sin dejar caer el balón una precisa asistencia de Rodri. Precisamente el canterano redondeó su actuación con una llegada al área culminada con un remate cruzado. Un penalti cometido por Calderón permitió al equipo local marcar antes de que llegara el 3-4 en una falta lateral. El Betis terminó su temporada con una victoria.

Chattanooga: D’Amico (Strutz, m. 46) (Lansana, m. 87); Dunstan, Sánchez, Morillas; Torres, Valenciano (Zeca, m. 87), Miyachi (Johanning, m. 87), Cole (Oliveira, m. 65); Hernández (Webb, m. 65), Costa (Walsh, m. 65) ; y Wilschery.

Betis: Joel (Pau, m. 46); Bartra (Calderón, m. 46), Feddal, Sidnei (Abreu, m. 46); Emerson, Kaptoum, Javi García (Rodri, m. 46), Joaquín (Jesé, m. 46), Tello (Francis, m. 46); Sergio León (Roberto, m. 46) y Loren (Raúl, m. 46).

Goles: 1-0, m. 11: Costa. 1-1, m. 47 (primera parte): Sergio León. 1-2, m. 67: Jesé. 1-3, m. 70: Jesé. 1-4, m. 79: Rodri. 2-4, m. 84: Webb, de penalti. 3-4, m. 92: Zeca.

Árbitro: Sergii Demianchuk (Estados Unidos). Mostró tarjeta amarilla a Feddal.