«Con el tiempo se darán cuenta de lo que ha hecho Quique Setién en el Betis»

En 1996 se publicaba Quique Setién. El jugador de fútbol. Una biografía sobre la trayectoria como futbolista del hoy técnico del Betis. En ella, Raúl Gómez Samperio recogía vivencias y anécdotas de la carrera de Quique Setién trufadas con colaboraciones destacadas como las de Johan Cruyff, Manu Sarabia, Jorge Valdano, Juan Carlos Arteche o Iván de la Peña. Un recorrido por los éxitos y contratiempos de una dilatada carrera balompédica que ha continuado desde los banquillos. Ahora que Setién afronta el que con un alto porcentaje de posibilidades será su último partido en el banquillo local del Benito Villamarín, ABC de Sevilla ha conversado con el autor de su única biografía para repasar su etapa como bético.



«A Quique le conozco bien pero ahora no es que tengamos un contacto continuo. Compartimos un grupo de Whatsapp con otras personas, eso sí. Y he estado atento a lo que ha venido haciendo el Betis en partidos puntuales y en general, a la temporada. Y sé que lo ha pasado mal», señala Gómez Samperio, colaborador habitual de Deportes en El Diario Montañés. «Quique ha vivido experiencias en el fútbol y ya pasó por lo más delicado, que fue salir del Racing por la puerta de atrás cuando era jugador. Pero él se marchó con dignidad. Quique es un amante del fútbol y lo da todo. Sabe cuándo se acaban las cosas», continúa.



Su proceder como entrenador en el Betis ha tenido altos y bajos pero en las ruedas de prensa le han penalizado sus palabras. «Quique dice lo que piensa. No hace declaraciones políticamente correctas. Va con la verdad por delante y a veces dice cosas que no gustan. En ocasiones es mejor ser diplomático, sí, pero no es así», continúa el periodista y escritor, quien sí pone el acento en lo positivo: «De las cosas que me gustaría destacar de Quique en el Betis es que ha contribuido a prolongar los años de calidad y solera de Joaquín y que ha despertado el valor futbolístico de Canales. Los veteranos rejuvenecen y los jóvenes maduran con Quique. Recuerdo cuando era jugador y tenía 37 años y la gente le decía que colgara las botas. Había que ver cómo se entrenaba y cómo se cuidaba cada día y lo consciente que era de sus limitaciones. Él siempre ha defendido que a un jugador no hay que juzgarlo por la edad». Y acerca de su personalidad deja claro que «Setién puede cambiar de opinión perfectamente. Es inteligente. No es cabezota ni testarudo. Si se da cuenta de un error, lo corrige. Es un profesional extraordinario».



Y tiene claro Gómez Samperio que en el futuro se valorarán con más acierto las dos temporadas de Setién en Heliópolis. «Con el tiempo se darán cuenta de lo que ha hecho Quique. Ha dejado muchas cosas positivas como el juego y los resultados. Todos los entrenadores se marchan por alguna razón, es la lógica de este mundo. Quique tiene mucho fútbol todavía y sería una pena que los béticos no consideraran que ha hecho grandes cosas por su equipo y si no ha podido lograr más no ha sido por falta de capacidad sino porque en el fútbol pasan cosas que no puedes controlar siempre, entre otras cosas que siempre hay rivales que quieren conseguir lo mismo que tú», continúa.



«Es una pena pero el fútbol es así. Quique sabía que no se iba a quedar en el Betis toda la vida y seguro que agradecerá al Betis el paso y la experiencia vivida. Ha disfrutado como un enano. Y se veía desde fuera. Esa unión en el vestuario que se transmitía. Tiene mucho valor todavía y seguro que seguirá su carrera al máximo nivel», mantiene el biógrafo del técnico, al tiempo que hace una reflexión: «La pena de estas historias es la exageración del cariño sobre un club por parte de aficionados que acaba siendo perjudicial para el equipo. La afición del Betis es extraordinaria, no tengo ninguna duda. Seguro que consideran a su equipo el mejor del mundo y hasta que no consigan otra Liga no se van a contentar. Y lo lógico es tener los pies en el suelo. El juego despertó la ilusión de la gente pero seguro que Quique siempre fue comedido. Incluso cuando fueron ganando dijo que había que tener los pies en el suelo. Es imposible mantener el nivel óptimo toda la temporada. Hay muchos ejemplos de ello. Y hay otras cuestiones que son incontrolables en el fútbol».