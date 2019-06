Cuando el beticismo dijo no a Lopera

El Real Betis ha atravesado por momentos delicados a lo largo de su historia. Y uno de ellos tuvo lugar hace justo una década. En junio de 2009, el aficionado verdiblanco estaba hundido. El equipo había tomado el camino de la Segunda división tras empatar en el Benito Villamarín contra el Valladolid en una dramática última jornada. Una plantilla que contaba con futbolistas como Oliveira, Emana, Edu o Mark González entre otros, y que contó con dos técnicos a lo largo de la temporada, Paco Chaparro y José María Nogués, fue incapaz de mantenerse. Al acabar el partido se vivieron reacciones de todo tipo. Unos se marcharon a casa a toda velocidad. Otros permanecieron bloqueados en sus asientos, llorando o con la mirada perdida. Y también los hubo que acudieron a la conocida como puerta de cristales del estadio para expresar su frustración por la gestión de la entidad dirigida por Manuel Ruiz de Lopera. Se planteaba un escenario más que inquietante. Con el complicado reto de buscar el ascenso. Y con una grada que a lo largo de la historia se ha caracterizado por su fidelidad incondicional pero que en aquellos momentos necesitaba de un giro para ver el futuro de otra manera. Así, en los días posteriores al descenso, el enfado de la inmensa mayoría de los aficionados no desapareció. Más bien al contrario. Se pudo comprobar dos semanas después de perder la categoría.

El lunes 15 de junio de 2009 dejó una de las imágenes más impactantes de la historia reciente del Betis. Miles de aficionados, 60.000 se llegó a comentar, se congregaron en las calles del centro de Sevilla para mostrar su disconformidad con la gestión de Lopera. Nombres como los de Hugo Galera, Adolfo Cuéllar, Miguel Espina, Pepe Tirado, Íñigo Vicente o Julián García de la Borbolla fueron algunos de respaldar el evento. Con salida en la Plaza Virgen de los Reyes y un paso por la avenida de la Constitución hasta llegar a la Plaza Nueva. Aficionados de todas las edades y condición social confeccionaron una estampa que tuvo gran repercusión. En Sevilla y fuera de ella. Ahora, una década después, varios protagonistas que vivieron aquella jornada tan significativa desde diferentes prismas recuerdan para ABC de Sevilla lo ocurrido.

«Han pasado diez años y sobre todo permanece en mis recuerdos la ilusión con la que un grupo de béticos de toda índole decidió salir a la calle para poner fin de una vez por todas al estado de indignidad en el que se encontraba nuestro club», afirma uno de los impulsores de la manifestación a nivel organizativo, Emilio Soto. «Ya hacia mas de cinco años que el grupo Béticos por el Villamarín había iniciado la lucha para devolver al bético buena parte de lo que la ‘era Lopera’ había dejado en el camino, y no hablamos sólo de dinero o mala gestión. Salimos a la calle y todo comenzó a cambiar», añade. Ahora, con la perspectiva del tiempo transcurrido y teniendo en cuenta la cantidad de puntos de inflexión que ha vivido la entidad desde entonces, tanto dentro como fuera del césped, es necesario saber si se han alcanzado o no los fines demandados en aquella manifestación. «No todos teníamos los mismos objetivos, los de nuestro grupo eran y siguen siendo los mismos. Algunos se han cumplido y otros no tanto. Demostrar que se estaba gobernando el club con acciones obtenidas de manera fraudulenta. Devolver el Betis a los béticos atomizando la masa accionarial en la mayor medida posible. Los dos primeros objetivos se han logrado, logrando incluso un fallo judicial favorable a nuestras tesis. En el caso de la atomización, no es exactamente la idea que nuestro grupo tenía. Hoy es cierto que está mas repartido que antaño, pero al fin y a la postre está mayoritariamente en manos de varios grupos, entre ellos el nuestro. Las prisas y las actitudes de algún grupo aceleró lo que podía haberse llevado a cabo con mas mesura y coherencia, tanto en el reparto accionarial como en la forma en que derivó a la actual gestión de la entidad, que si bien es mas democrática, sigue siendo un tanto oligárquica».

Lopera siguió la manifestación a través de la pequella pantalla. Arropado por su gente de confianza y sabiendo que se enfrentaba a una situación más que complicada. Manuel Castaño fue, durante muchos años, consejero de la entidad dirigida por Lopera. Ahora, con su 7 por ciento de acciones de la entidad, Castaño recuerda el 15-J «como un movimiento de béticos desencantados por el descenso y engañados por determinados grupos de béticos, constituidos en asociaciones que tenían como única finalidad desposeer de sus acciones a Lopera a través de la presión social y la utilización de los tribunales de justicia como otro medio de presión. Aunque todo era mentira, como han acreditado los tribunales de justicia, Audiencia Provincial de Sevilla y los tribunales de lo mercantil, la finalidad perseguida inicialmente se consiguió. El Betis ha pasado de manos de Lopera a manos de Haro y Catalán. No es el Betis de los béticos».

Diferente visión tiene de lo ocurrido uno de los portavoces de la Liga de Juristas Béticos, Miguel Cuéllar. «Recuerdo el 15-J con gran emoción. No hay un acontecimiento similar en la historia del deporte mundial. Ahora que hay una corriente perversa de crítica a la afición del Betis por querer ganar, basta con recordar aquella explosión de ansia de liberación para acallarla. Quizás el día más trascendente de nuestra historia», asegura Cuéllar antes de subrayar que «el Betis no necesita ya salvadores ni líderes carismáticos sino buena gestión, rigor económico y que el club esté a la altura de su afición. Estamos, no sin dificultades, en ese camino. El reparto accionarial lo garantiza y creo que la entidad crece».

Otra perspectiva

Hace una década, Ángel Haro y José Miguel López Catalán se encontraban lejos de la primera línea verdiblanca. Ahora, el presidente del Betis recuerda «que el equipo estaba tocando fondo con el descenso. Instucionalmente cada vez peor, con un Lopera cada vez más decadente. Los béticos nos rebelamos y fuimos contra la mayoritaria. El ‘Yo voy Betis’ fue una marcha por intentar recuperar la dignidad del club. O se producía un movimiento o el Betis podía hundirse. Desde entonces se han conseguido la mayoría de los objetivos buscados. El consejero delegado afirma que, «sentí un gran orgullo de ser bètico. Fui con mi hijo Joselito, que tenía 11 años. El Betis actual es un Betis de los Béticos, aunque aún nos queda mucho que crecer. Esperemos que nunca olvidemos nuestra historia y aprendamos de ella».