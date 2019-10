Cuando el Betis ejerce de “padre” en la tarea de hacer cantera

Son las cuatro y media de la tarde. Hay actividad. Unos salen con la ropa de entrenamiento ya puesta en dirección a la vecina ciudad deportiva Luis del Sol. Mientras, otros tienen tarea sobre la mesa. Cuadernos, lápices y bolígrafos. Tiempo para estudiar. Bajo la atenta mirada de los tutores, un grupo de jóvenes de entre 13 y 18 años dedican parte de la tarde a repasar los deberes pendientes de sus estudios. Después llegará la merienda y el momento de dirigirse a los campos de entrenamiento. A seguir dando pasos en el complicado mundo del fútbol. Un día, el Real Betis se fijó en ellos y los reclutó. Llegaron procedentes de distintos puntos de la geografía andaluza y española. Heliópolis se convirtió de pronto en su nuevo hábitat. En una residencia ubicada a escasos metros del lugar en el que cada día se entrenan todos los que defienden la camiseta verdiblanca, desde los más pequeños a los que juegan en Primera división.

«Me hace gracia cuando se dice que ser futbolista profesional es cuestión de suerte. Los que están aquí llevan currando desde muy pequeños y el día de ellos es duro porque tienen mucha responsabilidad. Se levantan temprano, van a clase, comen, estudian, entrenan, vuelven, estudian, se acuestan…Al final, el día a día no es tan fácil como la gente se cree. Están haciendo un sacrificio para ser futbolistas de elite», cuenta para ABC de Sevilla el director de la cantera del Betis desde el pasado mes de marzo, Miguel Calzado. «La vida es la de cualquier chico de su edad, sólo que cuando los demás están en la plaza jugando con los amigos o con la Play, ellos se están entrenando. Saber sacrificarse es una más de las virtudes que hay que tener. Es ser humilde, trabajador, constante, son muchas…Llega un momento en el que con el talento sólo no basta. Hay que tener algo más. Es una competición en todos los aspectos», asegura Calzado antes de ofrecer detalles sobre el régimen interno con el que se dirige la residencia. «El control es bastante exhaustivo. Otro de los valores que se inculca es el de la disciplina porque el fútbol de élite se lo va a demandar en el futuro. Se les controla con un gran equipo de profesionales comandado por José Tadeo (coordinador de la residencia de cantera desde hace tres años) y le siguen tutores que son psicólogos, pedagogos, profesores…Todos están formados y a través de ellos se le intenta dar a los jugadores una educación porque al final el Betis está ejerciendo, digamos, de ‘padre’».

En la residencia, además de sus habitaciones, los canteranos cuentan con zonas comunes destinadas a momentos de ocio y también a los obligaciones propias del presente académico. «Se intenta que lo lleven todo. Ellos vienen aquí con una ilusión de ser futbolistas, pero es importante también que estén formados. A lo mejor alguno será ingeniero, abogado… Hay gente, sobre todo los mayores, formándose para ser entrenadores…Se trata de que por lo menos tengan alguna formación académica de cara a una profesión futura porque sabemos que de todos los que están aquí llegan muy pocos. No es que lo diga yo, ahí están los datos. Tienen que ser conscientes de ello. Algo tienen que aprender. No sólo se trata de formar futbolistas, sino también personas. Todo el mundo no llega, pero puedes ver que gente que jugó en su día juntos han tenido éxito profesional. A lo mejor uno ha sido futbolista de Primera y otro es médico o profesor. Incluso están trabajando en el propio club».

En la residencia 1, ubicada en Los Bermejales, hay 34 jugadores que se reparten en varias categorías. Desde el equipo infantil B al juvenil de Liga Nacional. «La edad no tiene nada que ver. Hay gente con 13 años que se adapta perfectamente y otros con 20 que no son capaces de vivir fuera de su entorno. Siempre hay unos meses con un plan de adaptación», señala Calzado. En la residencia 2, localizada cerca de la grada de Gol Norte del Benito Villamarín, hay 16 canteranos, todos ellos del División de Honor juvenil. Existe la figura de un coordinador pedagógico, operativo las 24 horas al día y que los acompaña a cualquier centro sanitario si aparecen problema de salud. «He estado en varios clubes y creo que la residencia del Betis es la que mejor funciona. Me gusta la forma de trabajar que va sobre el establecimiento de objetivos. Que ellos vean que no hay nada impuesto. Si hacen algo mal se les sanciona pero suelen ser las menos». Se imparten talleres de bullying, igualdad de género, ayuda a los discapacitados y redes sociales, asunto clave en el fútbol de hoy en día. «Si la utilizas bien te puede dar muchos beneficios y si lo haces mal te puede perjudicar. Hemos visto que algún futbolista de Primera ha visto frustrado su fichaje por un tuit mal afortunado. Lo que intentamos es que el futbolista llegue lo más formado posible al primer equipo. Manejar no sólo las redes sociales, sino también una rueda de prensa. Deben saber hacerlo igual que una jugada de estrategia».