«Dani Martín está preparado y no va a tener presión por jugar en el Camp Nou»

De jugar en Segunda B con el filial del Sporting de Gijón a defender la portería de un club importante como el Real Betis en todo un Camp Nou con el Barcelona enfrente en poco más de un año natural. Ese es el panorama que tiene por delante Dani Martín en sus primeros pasos como portero en la élite del fútbol nacional. Al final del curso pasado, ya como guardameta del primer equipo del Sporting, el gijonés acumuló experiencia en cinco de los seis partidos que el cuadro asturiano jugó en la Copa del Rey y en el tramo final de LaLiga 123, por una fractura de clavícula de Diego Mariño, disputó cuatro partidos en la división de plata del fútbol patrio. Antes de fichar por el Betis, como tercer portero de la selección española, se proclamó campeón de Europa sub 21.

Para conocer un poco más cómo debe sentirse Dani Martín en estos días de tanta responsabilidad, ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera han contactado con Jorge Sariego, preparador de porteros del Sporting, quien sabe perfectamente lo que puede estar pasando por la cabeza del meta asturiano de cara al choque del domingo ante el campeón de liga.

Sariego empieza advirtiendo que «Dani siempre tuvo estas cosas. Siempre tuvo un poco, no sé si decir suerte o que siempre está bien posicionado para salir. Son cosas que a Dani le pasan. Desde muy pequeño, que si lo llamaba la española, luego debutó rápido en el filial, después debutó muy pronto en el primer equipo… Su estado emocional es lo mejor que tiene. Estoy convencido que va a hacer un buen partido y que va a estar tranquilo. Es un chaval que no va a hacer ni dos partidos en Primera, entonces no lo considero un partido importante para él. Es el handicap que tiene apostar por un portero joven».

Cuestionado directamente por si está preparado para jugar ante el Barcelona y si va a tener presión, el técnico de porteros del conjunto asturiano respondió que «lo mejor que tiene Dani es su estado emocional. Para nada dudo de él. Lleva muy bien eso y a partir de ahí tiene calidad con los pies, es rápido en portería, maneja juego aéreo. En cuanto equilibra su estado emocional parece que lleva jugando toda la vida. ¿Presión? El que no conozca a Dani se equivoca mucho. Para nada va a tener presión en el Camp Nou».

Preguntado por las cualidades técnicas y deportivas de Dani Martín, Jorge Sariego cree que «es muy completo. Lo mejor que tiene es el estado emocional. Evidentemente, para la manera que tiene el Betis de jugar en las últimas temporadas es un portero ideal para ellos. Lo sería también para este Barcelona. El Betis lo ha tenido muy claro con él. Se ha llevado a alguien que en cuanto ruede varios partidos en Primera se va a ver el nivel real que tiene. Yo lo tengo claro. Como todos los porteros, que todos tienen fallos y les cuesta arrancar, va a ser cada día mejor. El fútbol, o el ser humano, siempre tiene predilección por lo inmediato. Para mí, en un portero no existe. Dani jugó el año pasado en Segunda división en circunstancias muy jodidas, porque nos jugábamos el play off de ascenso y los rivales eran muy buenos. Los que saben de esto saben que para ganar a un jugador tienes que ponerlo. Yo estoy convencido de que va a hacerlo bien y no porque yo lo haya fichado para el Sporting o haya trabajado con él aquí, sino por la apuesta que ha hecho el Betis por él. El Betis es un club como mucha presión. Y si han apostado por él y les sale bien, tienen portero para muchos años».

También piensa que haber trabajado ya a las órdenes del cuerpo técnico de Rubi y la presencia de Diego Tuero, con quien trabajara el joven portero bético en el Sporting, en el mismo son aspectos positivos para Dani Martín: «Él entrenó con Diego y también trabajó con el cuerpo técnico de Rubi. Ya no es eso, sino la simbiosis que hay es que juegan a lo mismo. Dani tiene un estilo de juego que es el tipo de portero que Rubi quiere. El Betis evidentemente ha apostado por jugar a tener posesión y salir desde atrás, entonces sí se equivale a lo que ellos quieren. Él también sabe lo que le piden».

Por último, Sariego no cree que Dani Martín pudiera hacer una mejor actuación en las jugadas de los goles de Guardiola y Óscar Plano ante el Valladolid: «No creo que pudiera hacer mucho, la verdad. Son acciones a las cepas de los palos y tampoco le achaco nada», sentenció.