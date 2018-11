Dani, sobre Joaquín: “Un futbolista con 37 años, al nivel que está, pocas veces se va a repetir”

Los números firmados por Joaquín en el Real Betis dan para mucho. En las dos etapas del portuense como futbolista de la plantilla verdiblanca se amontonan los minutos de juego y la capacidad de decidir partidos con acciones individuales. Antes de marcharse al Valencia en 2006, Joaquín vivió seis temporadas en la primera plantilla verdiblanca. Se estrenó el curso del ascenso a la máxima categoría (2000-01) y después contribuyó a la clasificación europea de la 01-02. Participó en un par de temporadas en la Copa de la UEFA Y también en la máxima competición continental (05-06). Sin olvidar que también tuvo la oportunidad de celebrar el título de la Copa del Rey de 2005.

Valencia, Málaga y Fiorentina fueron sus siguientes etapas profesionales antes de regresar a Heliópolis en la temporada 15-16. Su rendimiento ha ido de menos a más, y son muchos los que piensan que el portuense se encuentra ahora mejor que cuando hizo las maletas para volver a España. Así lo entiende un compañero de quinta de Joaquín, el que fuera delantero bético Dani. «Es de los jugadores más grandes de la historia del Betis. Un futbolista con 37 años, estando al nivel que está, pocas veces se va a repetir. Además de todo lo que ha hecho en su carrera, estar ahora al nivel que se encuentra con su edad, siendo uno de los jugadores más importante de una plantilla que tiene gente internacional, todavía lo hace más importante», afirma Dani a ABC de Sevilla cuando se le pregunta por la situación del capitán bético. Dani, también nacido en 1981, destaca de Joaquín «la ilusión que se le ve. Es lo primordial. Un futbolista sin ilusión no es nadie, y él la tiene intacta. Su físico se lo permite y la verdad es que mientras siga así va a durar bastante tiempo».

Joaquín y Dani pasaron por la cantera hasta alcanzar la meta del primer equipo. El portuense lo hizo en el año 2000. Una temporada después lo hizo el delantero. Ambos pisaron la máxima categoría casi de la mano en la 01-02. «Joaquín tiene muchísima calidad y visión de juego. Está claro que los futbolistas se retiran porque ya no tienen velocidad, pero él la sigue teniendo. Le respetan las lesiones, de ahí que se trate de un futbolista totalmente aprovechable para el Betis». La última muestra de ello se pudo ver el domingo en el Camp Nou. El cuadro verdiblanco acabó a base de goles con una racha que tenía dos décadas de vida. 20 años hacía que el Betis no ganaba un partido liguero en terreno azulgrana. Hasta el fin de semana, la última buena noticia vivida en el campo del Barcelona había tenido lugar en el verano de 2005. El conjunto dirigido por Lorenzo Serra Ferrer, vigente campeón de la Copa del Rey, se jugó con el Barcelona el primer título de la temporada. Por entonces, la Supercopa de España se disputaba a doble partido. En la ida, el cuadro azulgrana ganó con claridad en el Benito Villamarín. En la vuelta, mirando de reojo a la trascendental cita que tenía en Mónaco días más tarde con la vuelta de la previa de la Liga de Campeones, el balear dejó fuera a varios futbolistas, entre ellos Joaquín. Dani sí entró en el once. Y lo hizo para anotar los dos goles de su equipo.

«Era totalmente diferente. Otra competición. Veníamos de perder en casa por 0-3, pero siempre te ilusiona ganar en un campo como el del Barcelona. Recuerdo que empezamos perdiendo pero conseguimos remontar y la verdad es que estábamos a dos goles de ganar la Supercopa. Pero aunque no lo conseguimos al final, siempre es bonito ganar en el Camp Nou y especialmente si uno consigue hacer dos goles». Dani supo entonces lo que era ganar en terreno azulgrana con la camiseta verdiblanca, algo que Joaquín no pudo vivir hasta hace unos días. Lo llegó a rozar el portuense, precisamente, meses antes de aquella Supercopa. En abril de 2005, sólo las decisiones del árbitro Pino Zamorano pudieron con el Betis. Gran actuación del equipo verdiblanco, que regresó a Sevilla con un empate (3-3) que le supo a muy poco. Joaquín adelantó pronto a un Betis que jugó desde el primer cuarto de hora con uno menos por expulsión de Rivas. Marcó Ricardo Oliveira y de nuevo Joaquín. Pero no fue suficiente. El triunfo del domingo sirvió para compensar en cierto modo el enfado de aquella tarde.

«El Betis jugó a lo que suele jugar siempre y la verdad es que la plantó cara al Barcelona. Se le puso el partido bastante de cara marcando en las primeras llegadas. La verdad es que el Barcelona tampoco hizo su mejor partido y lo tienes que aprovechar para tratar de ganar en un campo así. Creo que al Betis le salió el partido que más o menos siempre está jugando, pero esta vez le entraron los goles». Resume Dani la actuación colectiva del equipo en el Camp Nou antes de volver de nuevo a Joaquín y a los beneficios que tiene el sistema de Setién para el portuense. «Pienso que es un fútbol que también le viene bien y la verdad es que está mejor que cuando volvió. Evidentemente no es el jugador que desbordaba por banda cuando se marchó. A lo mejor no se va de su marcador 20 veces, pero 5 o 6 jugando desde el centro sí lo hace y marca la diferencia. Y si encima empieza a meter goles, que tampoco es que haya sido un goleador, pues entonces se le junta todo..», asegura entre risas.

Precisamente, desde su óptica de futbolista de ataque, Dani se atreve también a apostar por los actuales componentes de la delantera bética. «El año pasado metieron goles y los delanteros viven de las rachas. A lo mejor ninguno tiene el rol de delantero titular. El año pasado no fue así y este año tampoco porque los está rotando. Pero entre los tres seguro que van a hacer lo que haría un delantero goleador en otro equipo», asegura antes de cerrar su discurso con una reflexión sobre el proyecto actual y sus opciones. «Como bético hacía tiempo que no me divertía tanto con el equipo porque tiene una proyección de juego. Crea oportunidades aunque últimamente no se transformaron. Es la misma historia que la del año pasado. Prácticamente querían echar al entrenador el día de la eliminación en la Copa del Rey ante el Cádiz y el equipo terminó logrando la clasificación europea. Sin olvidar que ganó al Real Madrid y al Sevilla. El fútbol cambia de un domingo para otro. El otro día pensaban todos que el equipo se iba a poner a tres puntos del descenso y resulta que ganó al Barcelona. Va primero en el grupo de la Liga Europa. Todo eso es trabajo tanto de Setién como de la plantilla, pero la cabeza visible es el entrenador y creo que hay que seguir confiando en él».

Técnico en Triana y Heliópolis

Después de su retirada, Dani decidió que su futuro seguiría vinculado al fútbol. Triana y Heliópolis, barrios de referencia para él, son sus actuales escenarios de trabajo. En el Betis dirige al equipo de categoría Alevín B. En el centro deportivo Vega de Triana, cerca de 300 niños se reparten entre los equipos que juegan en la escuela de fútbol Dani Triana Ar-Rabad. «Llevo cinco años con mi socio y fundador de la escuela, Gaby Hijón. Ahora, con el nuevo campo de césped, podemos ofrecer un entrenamiento de mayor calidad porque antes teníamos que utilizar el de albero».