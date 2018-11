El debate sobre el juego de Setién que arrancó en Villarreal

El fichaje de Quique Setién por el Real Betis significó, entre otras cosas, una cierta ruptura con el pasado en lo que a la forma de jugar se refiere. Un cambio al que los futbolistas tuvieron que acostumbrarse desde el primer día de trabajo en la concentración veraniega de Montecastillo. Nada más iniciar la pretemporada, el técnico organizó una serie de charlas individuales. Cuando le tocó dialogar con el portero llamado a ser titular en el campeonato liguero, Adán, le preguntó si estaba dispuesto a seguir su estilo de juego. Al madrileño le tocaba tratar de adaptarse a una forma particular de entender el fútbol a la que no estaba muy acostumbrado. Pero dijo que sí.

Ahí empezó todo. Desde la portería. No es que los balonazos en largo se castigaran con pena de banquillo, pero Setién y su cuerpo técnico tenían claro que el camino más corto para superar al rival pasaba por tener la pelota a rás de césped. Controles orientados, conducciones rápidas y búsqueda de un compañero con el que asociarse para ir ganando metros. Sin embargo, los primeros pasos no fueron sencillos. De hecho, a día de hoy, casi un año y medio después del inicio del proyecto, todavía se sigue debatiendo sobre el asunto.

Después de las pruebas de pretemporada llegó el momento de la verdad. Para el estreno, palabras mayores. Visita al Camp Nou. El Barcelona, lejos de su mejor versión, sacó el máximo provecho de tres minutos para olvidar de los verdiblancos. Entre el 1-0 y el 2-0, Sergio León no aprovechó la ocasión que tuvo cuando se quedó solo delante del portero. No hubo más. Tocaba centrarse en el Celta y el primer reto en el Benito Villamarín. La presión ejercida por el rival no fue tan atosigante como la del Barcelona y los futbolistas de Setién se sintieron menos agobiados con el balón en su poder. Después de un inicio dubitativo, el Betis fue capaz de darle la vuelta al gol inicial de Maxi Gómez gracias a dos asistencias de Guardado rematadas por Sergio León y Feddal. Los verdiblancos sumaban sus tres primeros puntos y ganaban tiempo para seguir dando forma al libro de estilo de Setién. Además, llegaba entonces el primer parón liguero. Dos semanas para preparar el segundo desplazamiento. En el Estadio de La Cerámica esperaba el Villarreal.

El equipo de Fran Escribá había perdido en las dos primeras jornadas. Y al Betis se le puso el partido de cara cuando Sergio León culminó a los 10 minutos rematando de cabeza un centro de Joaquín. Pero pasada la media hora llegó el primer contratiempo. Tratando de salir desde atrás. Amat devolvió el balón a Adán y el portero, en el área pequeña, no encontró el pase adecuado. Bacca no desaprovechó la ocasión y puso el 1-1. Tuvo el Betis alguna ocasión para ponerse de nuevo por delante. La más clara, curiosamente con un balonazo largo de Adán que cruzó casi todo el campo y dejó a Tello solo. Pero el atacante no superó al portero del Villarreal. Segundos más tarde, recordando a lo que había pasado en Barcelona, el cuadro local hizo los deberes y Castillejo logró el 2-1. A un cuarto de hora para acabar, Enes Ünal anotó el definitivo 3-1. «Asumimos riesgos en la salida de balón. Es así», dijo Setién tras el partido.

La competición siguió. El Betis derrotó una semana más tarde al Deportivo. Setién vivió en noviembre una crisis de resultados que casi lo deja sin cargo. Pero la situación sufrió un giro con el cambio de año. El técnico le dio una vuelta al sistema, el club acudió al mercado y la irrupción de Loren y Junior completó el panorama con el que el Betis atacó la segunda parte del campeonato. En febrero, precisamente poco después de encajar un gol en el campo del Celta que recordó a lo ocurrido en Villarreal en la tercera jornada, uno de los protagonistas, Adán, reconoció en ABC de Sevilla que «creo que soy mejor futbolista que hace unos meses. Además, invito a cualquier persona, sea periodista, tuitero, aficionado… a que investiguen y vean los números que hemos hecho en la salida de balón. La de veces que hemos generado ocasiones de gol. De los muchos goles que hemos encajado el mínimo ha sido porque yo, o alguno de los centrales, hayamos perdido algún balón cerca del área», dijo. El equipo firmó una gran segunda vuelta y alcanzó el billete europeo. Setién ganó crédito, aunque la exigente apuesta realizada le obliga ahora a subir un peldaño en el rendimiento. El técnico busca triunfos sin renunciar a su estilo.