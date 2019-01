En defensa de Lo Celso

En el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se conoció que el Real Betis y el RCD Espanyol se disputarán una de las plazas en las semifinales del torneo. Seis años después, el equipo verdiblanco logró el pase a la ronda de cuartos. Lo hizo tras empatar en un intenso encuentro jugado en Anoeta y que tuvo en el argentino Lo Celso a uno de los protagonistas. El centrocampista fue expulsado en los últimos instantes del partido tras ver su segunda tarjeta amarilla. La decisión del colegiado, Prieto Iglesias, enfadó mucho a jugadores y técnicos béticos. El caso es que, en estos momentos, Lo Celso tiene que cumplir un partido de sanción debido a su expulsión en San Sebastián. Pese a todo, en Heliópolis no se resignan y confían en poder contar con el futbolista en la cita de ida programada para el próximo jueves por la tarde (19.30) en el RCDE Stadium. Así, la entidad verdiblanca ha tomado la decisión de presentar un recurso ante el Comité de Apelación para tratar de anular el castigo impuesto por el de Competición en la tarde de ayer.

Lo Celso fue expulsado en una acción que molestó mucho al equipo bético, en especial a su técnico, Quique Setién. Estaba previsto que Sergio León entrara en el campo en lugar de Lo Celso. El número del argentino apareció en la tablilla del cuarto árbitro. Pero sobre la marcha hubo cambio de planes debido a que Loren estaba tendido en el césped. Todos, incluído Lo Celso, trataron de hacer ver al Prieto Iglesias que el elegido final para el cambio era el delantero bético. Sin embargo, el colegiado interpretó que se estaba perdiendo tiempo y amonestó con amarilla al argentino. «Aunque salga el número, que era verdad, cambio porque en esa jugada se lesiona un jugador. Y no ha hecho ni caso. A Lo Celso le digo que no salga del campo porque no es él, sino el otro. Se lo dice al árbitro, pero lo echa. Es lamentable. Estoy indignado. Puedo entender que haya equivocaciones, pero es que el cuarto árbitro está advertido desde antes», explicó un molesto Setién en la sala de prensa de Anoeta.

La expedición del Betis regresó a Sevilla tras el partido y ayer por la mañana, mientras los futbolistas empezaban a preparar en la ciudad deportiva el partido liguero de mañana ante el Girona, los servicios jurídicos del club buscaban argumentos para tratar de desvirtuar el acta redactada por el árbitro. En el texto de Prieto Iglesias se justificó la segunda amarilla a Lo Celso por «retrasar su salida del terreno de juego en una sustitución con ánimo de perder tiempo». Al mediodía ya estaban presentadas las alegaciones verdiblancas al acta del encuentro jugado en Anoeta. Pero no se recibieron buenas noticias. Apenas unas horas después se conoció que el Comité de Apelación sancionaba con un partido al futbolista bético. «Tras analizar las alegaciones presentadas por el Real Betis Balompié y de visionar la pruebas videográfica por él aportadas, sólo puede concluir que la acción del jugador amonestado es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro», se pudo leer en el texto publicado por Competición. Pese a todo, en Heliópolis decidieron acudir a la siguiente instancia, Apelación. La decisión se debe conocer antes del martes, fecha en la que empezarán a disputarse los cuartos de final de la Copa.

Es mucha la importancia de Lo Celso en los esquemas del Betis actual. Debutó a mediados de septiembre y tardó poco en ganarse el respeto de compañeros y aficionados. No sólo por su capacidad a la hora de distribuir el juego sino también por el apartado goleador. Sus actuaciones le sirvieron también para ir convocado con la selección de su país. Ahora, el futuro inmediato del Betis en la Copa tiene en el argentino a uno de sus nombres propios.