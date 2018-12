En directo, Betis- Rayo Vallecano de la 15ª jornada de LaLiga

El Real Betis se enfrenta al Rayo Vallecano en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga a partir de las 20.45 en el Benito Villamarín. Los verdiblancos, que quieren prolongar su racha de dos encuentros consecutivos ganando en su feudo, reciben al penúltimo clasificado de la competición liguera. De hecho, una victoria del Betis podría catapultarlo a los puestos europeos de la tabla clasificatoria.

El técnico del Betis, Quique Setién, sólo tiene la baja por lesión de Andrés Guardado. Sin embargo, Sergio Canales, que se retiró en el descanso ante el Racing de Santander por unas molestias en su rodilla izquierda, entró finalmente en la convocatoria para el duelo ante el equipo vallecano, aunque hasta última hora no se podrá confirmar su presencia en el once verdiblanco. “Ha mejorado, se ha entrenado con el resto de sus compañeros.Creo que está bastante bien, pero creo que hay que esperar. No ha golpeado el balón. Es una zona que tiene dañada que le puede doler más cuando golpea. Creo que puede estar en condiciones, pero vamos a ver. Del resto, hay alguna secuela del partido del otro día, pero en general todos están bien”, finalizaba Setién.

Por su parte, el Rayo Vallecano tendrá la baja por contrato de Álex Alegría, que está cedido en el conjunto madrileño por el Betis. El técnico del cuadro de la capital de España es consciente de la dificultad del partido ante los verdiblancos. “El partido es importantísimo. Los dos queremos tener el balón. Queremos hacer daño con la posesión. Cuando no la tengamos tenemos que ser muy sólidos”, comentaba Míchel.

