En directo, Eibar – Betis de la 36ª jornada de LaLiga

El Real Betis viaja hasta la localidad guipuzcoana de Eibar para enfrentarse al conjunto local en el encuentro correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga. Los de Quique Setién tienen que ganar para poder seguir aspirando a la séptima plaza, que devolvería al conjunto verdiblanco a Europa por segunda temporada consecutiva.

El propio técnico del Betis, Quique Setién, ve el duelo ante el Eibar como crucial para los intereses europeos verdiblancos. “Por supuesto que es posible, lo he dicho reiteradamente; mientras haya posibilidades reales, vamos a ir a por ello. Es verdad que se tienen que dar otros resultados y no dependemos de nosotros pero el fútbol a veces tiene sorpresas; no quiero generar expectativas, pero vamos a pelear a Éibar y a hacer un buen partido; queremos terminar con la cabeza alta, tenemos que estar hasta el último día motivados, demostrar que somos gente trabajadora y honrada”, comentaba. Para el duelo ante el cuadro vasco, Setién no podrá contar con los lesionados Barragán y Canales, Mandi por sanción, y Javi García, que es baja por decisión técnica.

Por su parte, José Luis Mendilibar se deshizo en elogios a su rival, el betis. “Es un buen equipo, tiene muy buenos futbolistas y es verdad que últimamente por resultados no han sido buenos pero su idea es clara de cómo juegan al fútbol y eso no creo que lo vayan a cambiar. Han tenido momentos de muy buen fútbol en LaLiga, UEFA y la Copa. Han hecho muy buenos partidos, ¿por qué no lo van a hacer aquí?Eso intentaremos nosotros, que no hagan buen fútbol y ganarles. Sus objetivos iniciales eran de poder llegar a Europa, lo tienen complicado porque no depende de ellos pero al ser un buen equipo y tener buenos futbolistas te pueden ganar perfectamente”, declaraba el preparador vasco.

