En directo, Levante – Betis (1-0): Campaña adelanta a los locales

El Real Betis viaja a Valencia para enfrentarse al Levante en el duelo correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga (21.30) con la obligación de sumar los tres puntos tras dos derrotas consecutivas. Los de Quique Setién tienen que ganar si quiere tener opciones de clasificarse para competición europea la próxima temporada. Los levantinistas, que llevan nueve jornadas sin ganar, son conscientes de la importancia de los tres puntos para alejarse del descenso, y han realizado un llamamiento para que la afición reciba al autobús del equipo a la llegada al Ciutad de Valencia.

El entrenador del Betis, Quique Setién, no podrá contar con William Carvalho, que sigue lesionado, ni con Feddal y Lo Celso, que están sancionados. Sin embargo, recupera tras su ausencia por lesión a Sergio Canales. El preparador cántabro reconocía que su equipo no está en el mejor momento anímico. “El ánimo no está del todo boyante. La decepción del otro día fue grande y siempre deja secuelas en el estado de ánimo. En tres días tienes que empezar a competir. A ver si tenemos un poco más de eficacia en las acciones definitivas tanto en el área rival como en la propia. Somos conscientes de que la situación de estar en Europa se puede alejar”,

El técnico del Levante, Paco López, alaba al conjunto verdiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro. “El perfil del Betis es parecido al del Espanyol, son equipos a los que les gusta llevar la iniciativa y ser protagonistas con el balón, aunque los más importantes somos nosotros. El Betis tiene un plantillón, es un equipo hecho para estar arriba y luchando por puestos europeos. Tiene muy buenos jugadores, mucha calidad, está acostumbrado a dominar todos los partidos, aunque les está faltando algo de gol. Vamos a tener enfrente a un rival muy poderoso” declaraba.

Puedes seguir el encuentro a través de Alfinaldelapalmera.com a partir de las 20.30 con toda la información de la previa, las alineaciones, el partido, las opiniones de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de Setién y de los protagonistas del partido.