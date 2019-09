En directo, el Osasuna – Real Betis de la 5ª jornada de LaLiga

El Real Betis viaja a Pamplona para enfrentarse al CA Osasuna en el encuentro correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga. Los de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ quieren conseguir su primera victoria a domicilio en un estadio que lleva 27 encuentros sin ver perder al cuadro navarro. El conjunto verdiblanco buscará seguir sumando puntos para acercarse a su objetivo de los puestos europeos.

El técnico del Betis, Rubi, tiene muchas bajas en su teórico once titular para enfrentarse al Osasuna, ya que Loren y William Carvalho serán ausencias por estar sancionados tras ser expulsados en el último encuentro liguero ante el Getafe,; Tello, que a pesar de estar en la última fase de recuperación, tampoco ha entrado en la convocatoria; Sidnei, que tiene molestias musculares y Kaptoum, que tiene una contusión en el muslo derecho. Sin embargo, la nota positiva de la convocatoria la ponen Ismael y Raúl, que forman parte de la expedición verdiblanca hacia tierras navarras.

Por su parte, el Osasuna no conoce la derrota en sus últimos 27 encuentros en El Sadar. El preparador del cuadro navarro, Jagoba Arrasate, elogió al Betis en la rueda de prensa previa al encuentro. “Que el Betis tiene, a priori, más talento que nosotros, es obvio. Pero por suerte el fútbol no es una ciencia exacta y está demostrado que si eres un equipo puedes contrarrestar el talento de los demás. Si no, ni se jugaría la Liga, simplemente se haría una clasificación por presupuestos y ya está. En el Osasuna son ausencias Brasanac, Kike Barja, Unai García e Íñigo Pérez pero Jagoba Arrasate recupera a Luis Perea para el duelo ante el Real Betis

