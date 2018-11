En directo, Racing de Santander- Betis (0-0): Comienza el encuentro

El Real Betis comienza su andadura en la Copa del Rey 2018-19 viajando a tierras cántabras para enfrentarse al Racing de Santander en los dieciseisavos de final de la competición copera. El conjunto cántabro, actualmente en el grupo II de Segunda división B se encuentra en la primera posición de la tabla clasificatoria, dando muestras de una gran capacidad goleadora, ya que ha sido el conjunto que más goles ha anotado de la categoría de bronce. La eliminatoria tendrá el aliciente de que supondrá el regreso a la que fue su casa de Quique Setién, ya que el preparador verdiblanco perma

El técnico del Betis, Quique Setién ha reconocdo que es un partido especial para él. “Estaba deseando que me tocara el Racing. Es una alegría. El partido, emocionalmente, trataré de verlo con tranquilidad, de centrarme en mi equipo. Pero la connotaciones especiales van a estar ahí. Me llevaré un disgusto si mi equipo no gana. Pasar dos días buenos en Santander, entrenar y ver el partido de vuelta”

También anunció Quique Setién rotaciones de cara al encuentro de ida. “Claro que voy a rotar, hay jugadores que necesitan descanso y la eliminatoria a dos partidos te da más margen. Viajarán varios jugadores del filial y algunos tendrán ocasión de jugar. Le he dicho a Canales que si estaba para diez minutos y me miró con cara rara. Algo jugará”, bromeó Setién.

