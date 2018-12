Dudelange – Betis (0-0): Objetivo cumplido en un partido con poca historia

F91 Dudelange 0 Betis 0 Bonnefoi; Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Cruz, Kenia (Malget, m. 70), Couturier (Melisse, m. 81); Turpel y Sinani (Jensen, m. 88) Joel; Sidnei, Javi García, Feddal; Francis, William (Bartra, m. 73), Kaptoum, Inui, Tello; Joaquín (Boudebouz, m. 75) y Loren (Sergio León, m. 69). Peter Kralovic (Eslovaquia). Mostró tarjeta amarilla a Schnell y Bonnefoi. Stade Josy Barthel

Acudió el Real Betis a Luxemburgo para tratar de conservar la primera plaza del grupo. Y el conjunto verdiblanco regresa con el objetivo cumplido después de sumar un punto en el campo del Dudelange. El equipo dirigido por Quique Setién tenía que hacer lo mismo que el Milan en Grecia. La derrota del cuadro italiano en la visita al feudo del Olympiacos permite al Betis sellar su pasaporte a la ronda de dieciseisavos de final de la Liga Europa como primer clasificado tras el empate de esta noche. Ahora, en Heliópolis aparcan la competición continental hasta mediados de febrero. Sin olvidar que el próximo lunes al mediodía tendrá lugar el sorteo en el que el Betis conocerá su rival para la siguiente fase del torneo.

Los jugadores de Setién emplearon los primeros minutos en conocer a fondo el estado del terreno de juego. Una de las preocupaciones iniciales no era otra más que tratar de mantenerse en pie sin caerse. A la hora de controlar un balón o cuando tocaba ir a presionar a un rival. Algunos se resbalaron y otros se pasaron de frenada cuando acudieron a una disputa. Sobre todo lo pasaron mal Tello, Sidnei y Kaptoum, los más escorados hacia el costado izquierdo, la zona del campo que peor estado presentaba. Así las cosas hubo que esperar casi media hora para ver algo de peligro en el área del Dudelange. Loren tuvo en sus botas un par de oportunidades a escasos centímetros de la portería, pero se encontró con la oposición de Bonnefoi. El guardameta local también apareció en los instantes finales para despejar una falta sacada por Joaquín desde la frontal. El portuense, de más a menos en la primera parte, pudo lanzar gracias a la infracción cometida sobre Inui. El japonés trató de salirse del guión con alguna carrera y ofreciendo pases en profundidad, pero le faltó acierto y continuidad.

Llegó el descanso en Luxemburgo y también en Grecia. El empate entre el Olympiacos y el Milan dejaba todo igual en la clasificación del grupo. Mirando de reojo lo que pasaba en el otro encuentro, el Betis arrancó la segunda parte. Los minutos fueron pasando sin nada destacado que apuntar. Es más, la única llegada con peligro la tuvo el delantero del Dudelange Sinani que remató por encima del larguero de Joel. Mientras llegaban noticias de los goles marcados en el campo del Olympiacos, los de Setién movían y movían el balón. Casi todo en horizontal y muy poco en vertical. Hasta el minuto 89 tuvo que esperar el aficionado bético para ver una ocasión. Sin embargo, el buen centro de Kaptoum no lo aprovechó Javi García que, con todo a favor, cabeceó centrado para hacer que el portero del Dudelange pudiera despejar.

Con el cuadro local perdiendo tiempo para hacer realidad su primer punto en la presente fase de grupos se alcanzó el final del partido. El Betis no se llegó a ver en ningún momento con la urgencia y necesidad de tener que marcar para conservar la primera plaza. Hubo intentos, pero no los suficientes para llevarse por delante al rival. Poco se puede destacar desde el plano individual. El Betis no se complicó la vida y certificó su pase como primero en la clasificación. El comienzo de 2019 se presenta intenso y más que atractivo.