Dudelange-Betis: Queda rematar la primera faena

F91 Dudelange 0 Betis 0 Bonnefoi; Malget, Schnell, Cruz, Prempeh; Stolz, Couturier, Stumpf, Kruska; Turpel y Sinani. Joel Robles; Sidnei, Bartra, Feddal; Francis, Javi García, Kaptoum, Inui, Tello; Sanabria y Sergio León. Peter Kralovic (Eslovaquia). Encuentro correspondiente a la sexta jornada del Grupo F de la Liga Europa. Josy Barthel (Gol, 21.00).

El Betis no lo tiene todo hecho en la fase de grupos de la Liga Europa. Sí, ya obtuvo el pase a dieciseisavos de final. Sí, superó al Olympiacos y al Milan en sus enfrentamientos. Sí, cumplió su primer objetivo. Pero el camino no está completado. Al menos en esta fase. A los de Quique Setién no se les puede escapar el primer puesto en el Grupo F. Y menos frente a un rival manifiestamente inferior como el Dudelange. Ni el frío, ni las características especiales del terreno de juego ni la relajación que pudiera aparecer son excusas. El vestuario ya sabe cómo se disfruta después de cuatro victorias seguidas sin mácula, sin opción al rival siquiera de perforar su portería. Un paso tremendo que es el primero de muchos. El Betis se acostumbra a ganar, que no es mala cosa, y sería un pecado imperdonable dejarlo de hacer en su cita más fácil.



Porque el Betis multiplica en todo al Dudelange. A pesar de las bajas de Canales, Lo Celso y Guardado, además de que Mandi se quedó en Sevilla reservado por cuestiones técnicas. Todo lo que lleva Setién en su expedición le sirve para superar al valiente y bravo equipo de Luxemburgo que tratará de poner las cosas difíciles en la despedida de su sueño europeo pero que debe obtener el mismo resultado que en sus cinco envites anteriores. El Dudelange es el equipo más goleado de toda la fase de grupos de la Liga Europa (16 tantos encajados) y el Betis va hacia arriba en su interesante evolución, en un crecimiento que engloba a todos sus participantes y por ello las rotaciones no deben afectar a su evolución sobre el terreno de juego.



De esta manera ha de ser un Betis reconocible porque tantos cambios jornada tras jornada en los tres frentes deja este colchón de seguridad: todos están en la mismo onda. Obvio que hay futbolistas que quieren jugar más y hoy tendrán su oportunidad en un partido seguramente no tan atractivo para el currículum pero, ¿en qué equipo no sucede eso? Es la gestión de Setién la que mantiene viva la llama verdiblanca en LaLiga, Europa y en la Copa del Rey, con sorteos a la vista hoy mismo y el lunes con bolas béticas e ilusiones depositadas.



Hombres como Kaptoum, Inui, Sergio León o Javi García deben tener el puesto asegurado esta noche frente a un rival que dejó mejores maneras de las esperadas en el Benito Villamarín y protagonizó un susto en los primeros compases en San Siro, ya que incluso fue ganando por 1-2 al Milan aunque aquel choque finalizó con 5-2. Así que pocas confianzas puede tener el conjunto de Setién con este Dudelange ya eliminado pero cargado de ilusión para que le toque el gordo de al menos plantarle cara a todo un señor equipo de la liga española.



Setién convocó a dos canteranos como Jaime y Abreu para cubrirse las espaldas por si hubiera bajas de última hora pero hay tanta hambre de minutos en la primera plantilla que difícilmente tendrán hueco. El encuentro se juega en la capital de Luxemburgo debido a que el estadio del Dudelange no cumple la normativa UEFA. Unos 600 béticos estarán en las gradas del Josy Barthel, quien sorprendió a todos en los Juegos Olímpicos de 1952 ganando la medalla de oro en los 1.500. Por eso en Luxemburgo saben de sorpresas y quieren repetirla hoy ante el Betis. El liderato del grupo está en juego y con ello mucho dinero y una posición preferente para el sorteo de dieciseisavos. El Milan es la única amenaza. Si el Betis hace lo mismo que los lombardos mantendrá su privilegiada plaza. Pitará el poco experto Peter Kralovic, de Eslovaquia.