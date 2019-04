Las lágrimas de impotencia de Bartra cuando tras protestar a Del Cerro Grande por pitar el final antes de tiempo se da cuenta de que el partido ha acabado resumen muchas cosas. El Betis se desangra en la impotencia, lastrado por los suyos y porque la fortuna se le volvió definitivamente esquiva. En un ambiente muy doloroso. En contra de los suyos, con béticos pitando su himno y otros fuera del estadio en señal de protesta en un año en el que se defraudaron expectativas pero donde no ha habido dramas ni hecatombes, sino simplemente una sucesión de malos resultados que dejarán a un Betis de bueno a decadente en mitad de la tabla. Un manicomio que unos pocos intentan acallar tratando de poner cordura pero donde siempre destacan los que más ruido hacen. Grilletes para unos jugadores que están al límite de sus fuerzas, víctimas de sus errores y de su agonía por ese buen resultado que no llega y que tanto necesitan para agarrarse a algo. Falló el que nunca yerra (Canales) y llegó el gol visitante. Salvó el honor el que más personalidad tiene yendo de central a delantero en un alargue que sirvió para un punto, insuficiente para pensar en Europa, aunque el objetivo ha pasado no a ser secundario, sino olvidado ante las necesidades perentorias de reencontrarse con lo que han sido y son estos futbolistas que lo dieron todo en el campo y volvieron a toparse con un nuevo regate de la realidad.

Porque el Betis trató de ser más simple y directo. Porque es cierto que este equipo ya no ilusiona pero sí tiene vergüenza torera. Con el paréntesis terrible del Levante. Porque buscó la seguridad de las acciones conocidas para crecer en el partido. Porque debió marcar en el minuto dos en la doble ocasión de Canales y Joaquín. Porque Del Cerro Grande debió pitar la mano de Víctor Sánchez o el penalti a Lo Celso. Porque los once profesionales que salieron al campo con el ambiente tan enrarecido merecían el reconocimiento de su esfuerzo, de meter en el partido al público que sí quería estar. «Nada por encima del escudo», rezaba una pancarta en Gol Sur. Claro, dirían los futbolistas. Y así Lo Celso estaba en todas partes. Joaquín no paraba de correr la banda, Junior se ofrecía y Feddal era un valladar atrás. Nadie se arrugó pero el gol no llegaba. El coraje bético le comía metros a un Espanyol deprimido, que buscaba el contragolpe. Porque ganar en esas circunstancias era el más difícil todavía para un equipo que ya no está para empresas gigantes, sino para defender su orgullo hasta que se produzca el triple pitido definitivo de una temporada que se volvió demasiado larga dejando en la prórroga heridas que a ver cómo se restañan ahora.

«Cuidado con las manos», dice Del Cerro a los defensas del Espanyol tras no pitar las de Duarte, sin intención, y la de Víctor Sánchez. Después del arreón la toca el Espanyol y al Betis se le ve preso de la tensión generada, dejando mucho espacio e incapaz de abarcar todo el ancho. Feddal y Joel salvan ante Borja y Lluís. El partido es de susto y de aplausos de quienes querían la reacción. Lo Celso se echa al equipo a la espalda y acumula ocasiones. Canales quiere sacar el balón jugado pero apoya mal y le regala la pelota a Borja Iglesias. Mandi saca debajo de los palos pero Darder hace el 0-1. No merece ese castigo el Betis. Y, menos, Canales. Sí apoya la grada al cántabro. Aplausos para reconocer lo que ha hecho este año. Tiene colchón ante su error.

Setién cambia el sistema en el descanso y apela a las emociones del vestuario. Mandi se pone de lateral y Joaquín empieza a colgar balones. Falta un ariete que los remate. El Betis llega con poca gente al área. Lo va corrigiendo durante la segunda mitad. Antes avisa Marc Roca y Joel Robles desvía con los dedos. Canales puede subsanar el error con un cabezazo tras asistencia de Mandi que sale fuera. A Borja Iglesias le anulan con acierto el 0-2 por fuera de juego. El Espanyol va cediendo centímetros y metros hasta mostrarle los dorsales muy de cerca a Diego López. Hay más disparos desde la frontal. La selección no es tan cuidada como antes. Lo Celso sale a recibir y los centrales tienen que salir para hacer rupturas. Loren entra para ganar una referencia. Tello supera la barrera en una falta pero detiene fácil Diego López. Ahí empieza el recital de jugadores visitantes que caen desmayados al suelo. Eso provocará un descuento largo pero no tanto como se merecía. En cada ataque quiere solucionar el Betis, quitarse el peso de encima de la desventaja, hacer justicia con lo que obraba. Incluso avanza con anarquía ante un rival ordenado. Quiere empatar como sea. Lo cierto es que se acerca. Lo Celso se embarulla con los centrales, Loren se habilita tras un buen movimiento de espaldas, Guardado tira duro a los puños del meta visitante… Lainez hace ruido en su banda y Junior y Loren se lían entre piernas de rivales. No llega el remate. Feddal se queda arriba a ver si pilla una. Y la insistencia da sus frutos. Todos cuelgan balones pero cuando lo hace Lo Celso va con denominación de origen. En el vuelo de la pelota se ve que Feddal va a estar solo, y en posición legal. El marroquí no se lo piensa y empala con la zurda al techo de la red. Golazo. Empate y el Villamarín mira el reloj. En la celebración se pierde un minuto. Del Cerro decide no añadir más. De ahí las lágrimas de Bartra. La rabia y la impotencia. La injusticia. El Betis quiso pero no está para imposibles. Sin su gente es menos Betis y lo tienen más fácil los rivales.