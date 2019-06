El Betis presentará este jueves la campaña de abonos para el curso 19-20

El primer acto para los aficionados de cada verano en verdiblanco ya tiene fecha. El Real Betis presentará este jueves 27 de junio la campaña de abonos para la próxima temporada 2019-20. El club heliopolitano, según ha podido saber Alfinaldelapalmera.com, tiene previsto hacer coincidir la presentación de la nueva campaña de abonos con el homenaje a los 3.000 abonados más antiguos, que comenzará a las 21 horas.

El Betis está llevando con mucho celo cada detalle de la campaña de abonos para el curso 19-20 y hasta el momento no se conocen los pormenores concretos de la misma. Para la nueva temporada, el primer equipo bético no disputará competición europea, así que ya que el abono normal, sin la renovación para Europa, se mantuvo e incluso sufrió una leve bajada en algunos sectores del campo la pasada campaña, no sería nada descartable que para este curso haya alguna subida en los precios. Aún así, hay que esperar para conocer todos los detalles, cosa que se sabrá este próximo jueves.

También se conocerá en esa fecha el lema de la campaña e igualmente el spot, siempre llamativo, con el que el club pretende llegar aún más al corazón de sus aficionados.

Hay que recordar que la pasada temporada, el protagonista de la campaña de abonos fue Fabián y su madre, en un vídeo en el que se destacaba toda una vida dedicada al Real Betis Balompié, bajo el lema “MiVidaeselBetis”.