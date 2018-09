El buen debut de Joel Robles tranquiliza a Setién respecto a la portería

Con el debut de Joel Robles y Javi García en Atenas, los 21 futbolistas de la primera plantilla del Real Betis para la temporada 2018-19 ya han tenido minutos en los primeros cinco partidos oficiales del curso. El meta completó un buen encuentro ante el Olympiacos, realizando alguna intervención de bastante mérito y ayudando a que el cuadro bético sumase su cuarto encuentro seguido sin encajar gol, mientras que el murciano volvió a jugar en una posición conocida para él, como es el centro de la defensa, donde mostró colocación y rapidez en la colocación, además de ayudar en la salida de balón del conjunto heliopolitano desde atrás.

Pero ciñéndonos a Joel Robles, los buenos noventa minutos que el meta madrileño disputó frente al equipo griego han tranquilizado definitivamente a Quique Setién y su cuerpo técnico respecto a la portería. Y es que, si después de la revolución experimentada en un puesto tan específico como el de la portería del equipo tras las salidas de Adán, Dani Giménez y Pedro, ahora mismo tanto Joel como Pau López tienen las mismas opciones de jugar los próximos partidos del Betis. De hecho, será el rendimiento que ofrezca cada uno el parámetro que haga decidirse al técnico santanderino.

“Os voy a decir lo mismo que le he dicho a los dos porteros. No porque haya jugado Joel en esta competición va a ser el que juegue siempre ahí. Están avanzando mucho en lo que queríamos que mejorasen, lo están entendiendo bien y se están educando bien en ese sentido. Me inclinaré por el rendimiento que vea en cada uno de ellos. Pau puede jugar en Europa o la Copa, como Joel puede jugar en LaLiga. Lo iré decidiendo según lo que vaya viendo”, explicó Setién durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Athletic Club.