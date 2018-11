Emana: “El tipo de juego del Betis me encanta, le encanta a todo el mundo”

Achille Emana, después de instalar su residencia en Sevilla, fue noticia hace algunas semanas al firmar como nuevo jugador del Gerena, equipo del Grupo X de Tercera división. Una vez retirado del fútbol profesional, el exjugador del Betis, tras pasar por medio Mundo y jugar en el Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Wasal, Cruz Azul, Atlante, Nástic de Tarragona, Tokushima Vortis y Mumbai City, decidió firmar por el conjunto hispalense de Tercera para mantenerse en forma y quitarse el gusanillo de seguir jugando al fútbol.

Emana fue protagonista este lunes en la tertulia de Deportes Cope Sevilla y fue preguntado por si le gusta cómo juega el actual Betis y respondió que “el tipo de juego me encanta, le encanta a todo el mundo. A la gente le preocupa lo de no marcar goles, pero creo que a partir de ahora mejorará. El Betis ahora mismo está en un momento de pausa, pero hay que valorar que ese grupo de futbolistas hicieron un buen año el año pasado. Fui al estadio a ver el partido contra el Milán y me encantó el fútbol que hicieron, con goles. Hay gente con experiencia en la plantilla y gente joven que quiere triunfar. Hay que poner en común a todos estos ingredientes y las cosas van a ir bien. Han tenido un parón y es muy posible que a partir de ahora se vea a un equipo mejor”

El camerunés, que vistió la camiseta del Betis entre julio de 2008 y agosto de 2011 y dejó al Betis en Primera división tras el ascenso de la temporada 10-11 con Pepe Mel en el banquillo bético (recuerden nuestros lectores la celebración en Sevilla con la cabeza pintada de verdiblanco), recordó su paso por el conjunto heliopolitano y dijo que “llegué con Lopera, fui como su bomba. Hubo mucha gente que me dijo que no viniera, por las formas de Lopera, pero yo, que comencé mi carrera en España, en Valencia, quise volver porque el fútbol español me gusta mucho. También me gusta mucho el sur y aquí estaba Momparlet, que habló conmigo y me convenció definitivamente para venir. Cuando llegué, estaba Chaparro como entrenador, ‘el padre’. Me gustaba cómo trataba a los jugadores y a mí me ayudó mucho, porque para mí era un cambio tremendo venir de nuevo a España. No tuve mucho contacto luego con Paco Chaparro y después con Mel tuve buen trato. Luis Oliver fue el que me convenció para que me quedara, habló con mi representante y me prometió el pago de lo que me debían. Para mí también era importante seguir y devolver al Betis al Primera. Era capitán y no quería dejar tirado entonces al Betis”, dijo para finalizar.