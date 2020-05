Emerson: “El Betis tiene equipo para ganarle a cualquiera”

Emerson Royal, futbolista del Betis, ya está mentalizado para dar el máximo ante el Sevilla cuando LaLiga decida el día definitivo en el que reanudará la competición. El jugador brasileño pasó por los micrófonos de Radio Marca para analizar la actualidad del club verdiblanco y cómo están siendo esas sesiones de entrenamiento a las órdenes de Rubi tras la crisis sanitaria del coronavirus.

“Tenemos jugadores para ir ahí arriba”, decía el lateral brasileño en relación a las ganas de poder seguir creciendo en la tabla: “Queremos ganar y estar peleando por ganar grandes competiciones. Nosotros tenemos una mentalidad fuerte y tenemos que pelear ahí arriba, no podemos estar, con el equipo que tenemos, en la situación que estamos. Estos 11 partidos van a ser importantísimos para nosotros”, recalcaba.

Ante la incertidumbre que sobrevuela en los equipos en el regreso a la competición, el de Sao Paulo es consciente de que el fútbol, sin público, cambia mucho: “No es lo mismo jugar con aficionados que sin aficionados. Hay que estar más concentrados que antes. Y estar físicamente muy fuertes. Es otra liga, prácticamente. Al principio nos va a costar un poquito pero hay que tener una mentalidad buena para hacer una buena competición”, afirmaba.

Otra de los interrogantes que se abordó fue sobre su futuro. Ante esa pregunta, Emerson dijo: “Quiero terminar la temporada para luego hablar de mi futuro. Tengo contrato, estoy feliz y contento y quiero seguir aquí, tengo otro año más firmado con el Betis hasta junio de 2021“.

¿Está el Betis mejor que el Sevilla?

Cuestionado por la última polémica sobrevenida por el derbi entre el cruce de declaraciones de José María del Nido y Capi sobre qué equipo estaba mejor que el otro tras la opinión de Loren, Emerson quiso aclarar la cuestión de la siguiente forma: “Nosotros sabemos que el Betis tiene un equipo para ganarle a cualquiera. Le ganamos al Madrid y podemos ganarle al Barcelona o al Sevilla. Loren decía que estamos en un buen momento de juego y sensaciones, pero sí que tenemos equipo para ganar y vamos a pelear por eso”. En ese sentido, Emerson confía en que en este tipo de derbis nunca hay favoritos: “Es un partido más, es un duelo más, claro. Los dos pueden ganar o perder. Ojalá ganemos este partido pero creo que no hay favoritos”, decía el brasileño.

Preguntado por una de las mayores rivalidades que se puede vivir en Brasil, entre el Atletico Mineiro -donde militó- y el Cruzeiro, Emerson no dudó en responder que el derbi sevillano se vive con más intensidad: “Aquí la rivalidad es mucho más. Me dijeron que era increíble, y no pensé que era tanta. Cuando vi que era así. Como Sevilla y Betis es imposible”.

El defensa latinoamericano respondió otros interrogantes relacionados a su trayectoria profesional más allá del escudo de las trece barras, aludiendo, por ejemplo, a su presencia en la selección nacional: “Como brasileño quiero estar en la selección brasileña. Pero el partido al que vino (Tite) las cosas no me salieron. Pero un seleccionador no ve sólo un partido, ve muchos de muchos futbolistas. Es normal. Creo que vengo haciendo un buen trabajo y tengo que seguir creciendo para estar más en la selección”, apostillaba.