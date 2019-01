En directo, Betis – Girona (1-2): Doumbia le da la vuelta al marcador

El Real Betis recibe al Girona en el encuentro correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga. Los de Quique Setién buscarán la primera victoria del año 2019 en el Benito Villamarín (12.00) ante un conjunto que acumula tres empates de manera consecutiva.

El técnico del Real Betis, Quique Setién, analizaba el encuentro ante el conjunto catalán. “Conviene ganar siempre. Mañana, pasado y todos los partidos. Estamos aquí para ganar siempre y hacer las cosas bien. Pero todos los equipos quieren lo mismo. El Girona es un gran equipo. Siempre nos ha comprometido mucho, tanto en su casa como aquí. Tiene a buenos futbolistas y no va a ser fácil. Será un partido con alternativas, porque no es un equipo que se meta atrás, sino que busca ir arriba a hacerte daño. El Girona es un gran equipo, hay que tenerle en cuenta. Ahí está también luchando para estar arriba”, comentaba. Setién no podrá contar con Francis, William Carvalho, Inui, Júnior y Boudebouz, mientras que la noticia positiva es el alta de Sidnei.

Por parte del Girona la baja más importante de Eusebio en la expedición que viaja a Sevilla es la de Stuani, que cumplirá un encuentro de sanción al acumular cinco amarillas. El técnico vallisoletano alogió al Betis. “Es un equipo que juega muy buen al fútbol y que hace sufrir mucho a sus rivales. Nos exigirán mucho. Tendremos que saber aprovechar nuestras virtudes, que también son muchas”, comentaba Eusebio.

Puedes seguir el encuentro a través de Alfinaldelapalmera.com a partir de las 11.00 con toda la información de la previa, las alineaciones, el partido, las opiniones de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de Setién y de los protagonistas del partido.