El Real Betis se complica seriamente sus opciones europeas tras caer 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta. El equipo de Setién buscaba este jueves tres puntos que le acercasen a la zona continental, pero no fue capaz ni de sumar.

El conjunto verdiblanco, que salió bien en San Sebastián, comenzó a crear ocasiones a través de diferentes jugadores. Primero en el minuto 7 con un chut del centrocampista bético Lo Celso, que logro detener Rulli y después, en el minuto 9, con un testarazo de Loren. El canterano, que fue una de las novedades en el once titular, no pudo marcar en esta ocasión porque el guardameta argentino de la Real estuvo acertado. Tras estas dos oportunidades béticas, el equipo de Setién recibió un duro varapalo en forma de gol txurdi-urdin que conseguía el delantero Juanmi en el minuto 17 de juego. El malagueño adelantó al conjunto de Imanol Alguacil en una jugada protagonizada por varios errores defensivos. A esto se le sumó que el árbitro del partidol, Medié Jiménez, concedió un córner que no fue, y que por regla el VAR no puede revisar. Y el Betis se durmió en los laureles a la hora de defender la jugada, dejando que Juanmi rematara a placer a Pau López y consiguiendo la victoria por la mínima del equipo guipuzcoano.

El meta catalán del Real Betis evitó que los pupilos de Setién se fueran con una ventaja aún mayor al descanso, dejando la ocasión de Wilian José en una gran parada que evitaría el segundo gol. En los últimos instantes de la primera mitad, Lo Celso y Loren volverían a intentar amarrar un empate que no llegaría en la primera mitad.

Sí lo haría en la segunda, a través de las botas de Sergio Canales, que conseguía rematar en el área pequeña tras recibir una asistencia de Tello en la banda izquierda. Canales no lo celebró por respeto a su exequipo, pero sí lo hizo el resto del equipo bético que conseguía empatar el encuentro en San Sebastián.

El partido, alcanzada la hora de juego, comenzó a abrirse para ambos conjuntos en un momento clave para afrontar la recta final del choque. Tanto la Real como el Betis empezaron a tener sus ocasiones. Y no sólo se movían las ocasiones para unos y otros. Setién y Alguacil comenzaban a mover ficha. En el Betis se retiraban Loren y Lo Celso y entraban Jesé y Joaquín para intentar ofrecerle más profundidad en banda y velocidad en los últimos metros al conjunto bético. Tres minutos después de dichas sustituciones, la dupla Jesé-Joaquín se haría notar con una gran jugada entre ambos que terminaría despejando Rulli. Luego pudo marcar Sidnei. Sin embargo, fue la Real la que finalmente se llevó el gato al agua con un gol de Oyarzabal, que aprovechó un gran servicio de Juanmi tras una pérdida de Lainez en el centro del campo.