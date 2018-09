El enredo de Setién en la banda

Seis encuentros oficiales han servido para confirmar la teoría planteada por el entrenador del Betis, Quique Setién. En una temporada de tres competiciones, con tramos en los que se llegan a acumular partidos cada tres días, las entradas y salidas en las alineaciones titulares serán una constante. Cinco partidos ligueros y uno de competición europea han bastado para que el técnico haya utilizado a los 21 futbolistas de la primera plantilla.

Entre ellos se encuentra Francis, uno de los protagonistas del partido ante el Athletic. A sus 22 años, el canterano vive su segunda temporada en la elite. Setién parece decidido a hacer de él alguien provechoso para el futuro inmediato del equipo. Aunque el proceso, al menos de momento, presenta sus complicaciones.

En los inicios de la pasada temporada, Francis tuvo minutos jugando en posiciones adelantadas. En la victoria casera ante el Celta se le pudo ver llegando a la línea de fondo y encarando a los rivales. A partir del derbi de enero, el técnico modificó el guión. Lo puso en defensa. Francis se hizo con el puesto y llegó a marcar un gol ante el Español. En la presente campaña ha sido titular en cuatro de los cinco encuentros ligueros. Siempre de lateral. Subiendo varias veces la banda. Pero llegado el momento de encarar o centrar se ha comprobado que no tiene plena confianza. Los rivales lo perciben. Sus compañeros también. Y el asunto se traslada del césped a las tribunas del Benito Villamarín. El domingo, tras no acertar en un centro, Joaquín y otros compañeros levantaron rápidamente los brazos para pedir a los aficionados que aplaudieran a Francis.

El gesto de Setién

Antes, durante la primera parte, el técnico se giró en su área técnica para mostrar su enfado por los silbidos que llegaban desde la grada. Tuvo que pedir disculpas en la rueda de prensa posterior al partido. Setién lleva más de un año en Heliópolis. Ya sabe lo que es atravesar momentos de tensión. En noviembre, con un considerable bache de resultados y juego, su proyecto se tambaleó. Pero la remontada posterior y la clasificación europea le otorgó crédito entre los aficionados y también en los despachos. El asunto de la banda derecha tiene mucho recorrido. Con varios actores.

En segundo plano

Otro nombres propio es el de Barragán. Uno de los futbolistas que mejor asistió a sus compañeros durante la pasada temporada. Pero que, al menos de momento, va por detrás de Francis en el orden de preferencias para el lateral. Barragán se ha tenido que conformar con el último cuarto de hora ante el Levante y los 90 minutos del jueves en el estreno europeo ante el Olympiacos. Quedarse fuera de la lista definitiva para el derbi se convirtió en un golpe importante para su moral. Tello, que el domingo jugó el tramo final por la izquierda, fue el elegido por Setién para la cita contra el Sevilla. El descarte de Barragán se repitió ante el Athletic. Con William Carvalho y Feddal en la fase final de la recuperación de sus problemas físicos, el único disponible de la plantilla que se quedó fuera ante el Athletic fue el propio Barragán.

Setién mantiene su apuesta por Francis. Aunque se le reclamen otras alternativas desde la tribuna. El domingo se vivió un detalle llamativo. En el minuto 75, tal y como había ocurrido a la media hora de la primera mitad, el árbitro detuvo el juego para que los futbolistas pudieran hidratarse. Con los técnicos dando instrucciones en el área técnica, el Betis aprovechó la pausa para realizar el último cambio: Inui en lugar de Francis. Con la marcha del canterano se pudo ver un nuevo giro en el guión establecido por Setién. En este caso, el protagonismo por el costado derecho pasó a ser cosa de Joaquín, uno de los encargados de tirar del equipo en el tramo final del encuentro.

Los centros de Joaquín

Parecía que se había organizado un viaje al pasado. Hacía bastante tiempo que no se veía al portuense tan pegado a la banda derecha. Con Francis fuera del campo, Joaquín pisó la línea para encarar a los defensas del Athletic. Generó problemas con sus regates. Y sacó un centro marca de la casa que Sanabria no aprovechó para hacer el tercero del Betis. El capitán va de menos a más. Se perdió por problemas físicos las dos primeras jornadas. Jugó 15 minutos en el derbi, media hora en Valencia, tuvo su primera titularidad en Grecia y ante el Athletic completó por vez primera en la temporada un partido. Desde su regreso a Heliópolis hace ahora tres años, Joaquín ha ido modificando su posición en el campo jugando más por zonas interiores. Pero si el guión lo demanda, como pasó el domingo, aparece de nuevo por la banda. Como en los viejos tiempos. En Heliópolis no lo olvidan.