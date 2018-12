Espanyol-Betis: a dos pasos del sobresaliente en el primer parcial

Espanyol - Betis - Diego López; Javi López, David López, Óscar Duarte, Pedrosa; Darder, Marc Roca, Granero; Hernán Pérez, Sergio García y Borja Iglesias. Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William Carvalho, Canales, Lo Celso, Junior; Joaquín y Sanabria. Sánchez Martínez (Comité Murciano). Encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Santander. RCD Stadium (16.15 / beIN Sports).

Espanyol y Eibar. Dos rivales, dos pasos. Una nota. El reto que se mascullaba desde hace semanas en las entrañas del Villamarín estaba claro. La foto para el parón navideño era la siguiente: clasificados como líderes en la Liga Europa, pasar de ronda en la Copa del Rey y metidos en puestos europeos (entre los seis primeros) en LaLiga. Los dos primeros hitos están superados. Queda el tercero. Depende del encuentro de hoy y el del próximo sábado. Antes dos rivales que no están en su mejor momento y con un Betis que hoy tiene mucha más confianza, poso y soltura que cuando se pronosticó aquello, justo antes de la racha inmaculada de la que ahora presume el vestuario de Setién. Cinco partidos sin encajar un gol, cuatro victorias en este camino y un empate de supervivencia sobre el hielo de Luxemburgo. Objetivos cumplidos pero queda el que da de comer. Instalarse en Europa a finales de diciembre garantiza el sobresaliente en este tramo.

Porque el Betis merece unas vacaciones con la ilusión renovada y reforzada de un año que se dibuja con felicidad final. Un bloque en el que todas las piezas responden y del que se extraen futbolistas en un crecimiento mayúsculo como los porteros, Lo Celso, William Carvalho, Junior, Canales, Sidnei… Todos se van sumando a una causa que tiene ante sí una prueba de nivel en Cornellá-El Prat. El Español iba camino de ser una de las revelaciones de la temporada pero ha pinchado en cuatro jornadas en las que ha ido apagando sus nobles aspiraciones. Contaba por victorias todos sus partidos en casa hasta que empezó a tropezar. Cayó en el campo del Sevilla (2-1), en el RCD Stadium frente al Girona (1-3) y con contundencia en Getafe (3-0) y en el derbi con el Barcelona (4-0). Sí ha vivido un alivio al superar al Cádiz en la Copa del Rey, aunque de forma ajustada tras perder en la ida por 2-1 y solventar en su feudo por 1-0. La sensible baja de Mario Hermoso es una buena noticia para el Betis dado el nivel del canterano del Real Madrid.

Setién volverá a rotar pero resulta fácil adivinar que hombres como Mandi, Canales y Lo Celso, que no sufrieron el frío de Luxemburgo, estarán en el once. No se esperan variaciones en la línea defensiva. Junior tampoco apareció en la formación inicial en la Liga Europa y estará de salida. En la portería la alternancia invita a pensar que aparecerá Pau López, quien tendrá amigos y detractores en una grada que fue suya hasta hace unos meses. Arriba, Setién mantiene la incógnita no sólo de si jugará con uno o dos puntas, sino de los protagonistas. Sanabria fue el único que no actuó en el duelo intersemanal. El Betis cuenta con todos los efectivos sanos y en Barcelona, donde han desarrollado dos entrenamientos. El único que no ha estado es Guardado, que no volverá a jugar hasta el arranque de enero, como ya se conocía por el parte médico.

En Barcelona, una vez más, el Betis no estará solo porque cuenta con la nutrida parroquia de los béticos catalanes que acudierán fieles a su cita con el equipo de sus amores a pesar de los kilómetros de distancia. Una herencia que está muy viva con cada año que pasa. Y pueden los de Setién completar la alegría triple de la primera vuelta, prolífica en los desplazamientos a esta comunidad autónoma, donde ya venció en Gerona (0-1) y en el Camp Nou (3-4).

Para ello debe superar a un Espanyol que cuenta con buenos futbolistas y un delantero peligroso como Borja Iglesias. No será fácil el duelo para los béticos, que ya cayeron por 1-0 la pasada temporada en este escenario. En estos momentos únicamente un punto separa en la tabla clasificatoria al Betis (22) y al Espanyol (21) justo donde más tráfico hay. La victoria haría que los verdiblancos se distanciaran oportunamente dando otro salto hacia Europa, el objetivo del curso en una LaLiga que está dejando a precio de saldo en puntos algunos puestos pero que se presenta más competitiva ya que todos los rivales dan guerra. Arbitrará Sánchez Martínez, del Comité Murciano, con el que los verdiblancos guardan el buen recuerdo del 0-3 de la temporada 2015-16 con Juan Merino en el banquillo. Un día para sacar nota y asentar al Betis donde sabe, debe y merece. Una racha que no ha de cortarse para que las Navidades sean completas en Heliópolis.