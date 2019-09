Fabián: “Sevilla es una ciudad que vive mucho el fútbol, es parecida a Nápoles”

El canterano del Real Betis Fabián Ruiz, que actualmente milita en el Nápoles, está esta semana concentrado con la selección española absoluta, tras ganar el pasado verano el Europeo sub 21, para disputar los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020 contra Rumanía este jueves por la noche, y contra Islas Feroe el domingo 8 de septiembre.

En una entrevista concedida al diario Marca, el mediocentro desgrana algunos aspectos del inicio de su carrera. En ellos fue muy importante su madre, “gracias a ella logré ser profesional del fútbol. Ella dio todo lo que tenía para que yo cumpliera mi sueño”. “Se sabía el camino [a la ciudad deportiva del Betis] de memoria. Me llevaba a los entrenamientos cada día, a los partidos, y por la mañana trabajaba allí. Mi madre es mi ídolo. Hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo ella”, comenta el jugador, que protagonizó la campaña de abonos del Betis de la temporada 2018-2019 junto a su progenitora.

También ha contado como le benefició la cesión al Elche “me puse a trabajar para ganar masa muscular. Después de cada entrenamiento me quedaba una hora y media en el gimnasio. El doctor Quesada me cambió la dieta. Todo eso me vino muy bien cuando tuve que volver a jugar con el Betis”.

Fabián Fue cuestionado por cómo se respira el fútbol en Nápoles “Sevilla es una ciudad en la que también se vive mucho el fútbol. Betis Y Sevilla tienen muchos aficionados. Nápoles es más parecido, pero es más grande, tiene más población y allí toda la gente es del Nápoles. Solo existe un equipo. Eso lo notas en la calle, en cada día departido… Aman el fútbol y al Nápoles”.