Fekir: “Me convencieron el proyecto y el discurso de los dirigentes y el entrenador”

Nabil Fekir ya lleva algo más de dos meses en la disciplina del Real Betis. Desde que llegó se mostró convencido de la decisión que había tomado dejar la Ligue 1 francesa y venirse al club verdiblanco “cuando tomé la decisión de ir al Betis estaba seguro de mi y de mi elección“, indicó el jugador.

“Por el momento estoy bien. Me convencieron el proyecto de juego, el discurso de los dirigentes, del entrenador”, comenta Fekir en una entrevista concedida al medio francés especializado L’Équipe. “Había seguido algunos partidos del equipo la temporada pasada y me motivó para unirme. Es un club muy familiar y me han acogido muy bien“, asevera el jugador francés.

“Es un juego diferente al de Francia, mucho más técnico. Eso me beneficia un poco más. Estoy convencido a nivel humano y deportivo. Es lo que cuenta”, asegura el mediocentro.

También explicó algunas razones por las que cree que ha hecho lo correcto al venir al Betis: “La Liga es un campeonato que siempre me ha atraído y tengo la oportunidad a día de hoy de evolucionar dentro de un club familiar. He encontrado la motivación que puede que me faltase el año pasado”.

Además habló sobre su traspaso frustrado al Liverpool. “Se contaron muchas mentiras sobre el tema. Todo lo que se dijo de mi familia nos hizo mucho daño. Pero cuando haces las cosas bien en la vida al final acabas feliz y tarnquilo. Y yo a día de hoy estoy feliz y tranquilo”, concluyó Fekir.