El Real Betis ha entrenado este domingo de cara al partido que disputará el próximo martes ante el Levante en el estadio Benito Villamarín correspondiente a la jornada seis de LaLiga Santander a partir de las 20.00.

En el entrenamiento de esta mañana la atención estaba centrada en las ausencias, entre las que destacaba la del francés Nabil Fekir. El centrocampista verdiblanco fue sustituido en cuando quedaban 18 minutos para el final del encuentro contra Osasuna del pasado viernes aquejado de molestias. En ese partido no estuvieron tampoco Sidnei y Kaptoum, ambos por lesión, que tampoco han estado en el entrenamiento del domingo. Sí ha vuelto a entrenarse con el grupo Tello, que aunque no participó en el choque en Pamplona porque no tiene aún el alta médica, lleva varias sesiones trabajando con sus compañeros.

Durante la sesión de trabajo, los de Rubi ha hecho ejercicios de calentamiento con vallas y picas para posteriormente comenzar a ejercitar el control y pases de balón.

Aún quedan dos días para conocer la evolución de los jugadores que se han ausentado hoy del entrenamiento y saber si estarán disponibles para el partido contra el Levante. Con quienes sí podrá contar Rubi en este partido será con Loren y William Carvalho tras cumplir el partido de sanción la pasada jornada. El partido del martes es clave para el Betis ya que determinará si, tras lograr mantener la portería a cero en El Sadar, la evolución sigue siendo positiva y suma otres tres puntos en su campo.