Fernando: “La figura de Setién será controvertida allá donde esté porque los aficionados somos así”

Por cuarta vez en la presente temporada, Real Betis y Valencia verán como se cruzan sus caminos. El partido del domingo en Heliópolis cerrará la historia particular vivida por los dos conjuntos en la campaña 18-19 que se extendió más allá de LaLiga con motivo de la semifinal de la Copa del Rey. Ahora, mientras el equipo de Marcelino mira de reojo a la cita que disputará ante el Barcelona en el Benito Villamarín a finales de mayo, Betis y Valencia se jugarán tres puntos que pueden resultar claves en la carrera que cada uno mantiene abierta por tratar de alcanzar un puesto europeo. «El Valencia llega bastante bien. Sobre todo, el último partido disputado ante el Levante ha sido bastante bueno. Pero es que incluso cuando no está jugando bien está obteniendo resultados. Salvo la derrota en Vallecas, lleva un par de meses con números muy positivos. Normalmente porque lo ha hecho bien y en otros partidos, quizás sin merecerlo tanto, también los ha conseguido», afirma en el inicio de su conversación con ABC de Sevilla Fernando Gómez Colomer, un histórico de Mestalla. Futbolista del Valencia durante 15 temporadas en las décadas de los ochenta y noventa, que posteriormente también trabajó en la dirección deportiva y llegó a ser vicepresidente deportivo de la entidad.

«Quedan seis encuentros. Hay un enfrentamiento entre el Getafe y el Sevilla pero es verdad que el Valencia tiene que ir al campo del Betis y tres días más tarde al del Atlético de Madrid. Dos salidas seguidas, complicadas, en las que va a necesitar sumar un mínimo de cuatro puntos para mantener opciones claras. Todo comienza tratando de ganar el domingo en un partido que no va a ser nada fácil porque creo también que el Betis se juega una de las últimas oportunidades para tratar de jugar en Europa la temporada que viene», asegura Fernando antes de centrar su análisis en el momento por el que atraviesa el Betis después de lo ocurrido en la última jornada liguera. «Un plus de motivación va a tener seguro. El Betis tiene buenos futbolistas para intentar llegar a competición europea. Debería ser uno de los favoritos, pero ahora está un poco alejado de las posiciones y la del domingo es una de sus últimas oportunidades. Supongo que la derrota en el derbi dolería, pero la necesidad que tiene seguro que motiva al equipo para intentar sacar los puntos ante el Valencia», cuenta el que fuera centrocampista antes de subrayar que el reparto de puntos es lo que menos conviene, a priori, a Betis y Valencia. «Lo que parece claro es que el empate no sería un resultado que dejaría muy satisfecho a los dos».

Las cartas están boca arriba en la particular mesa de juego del Betis y el Valencia. Después de los tres enfrentamientos de la presente temporada queda menos margen para la sorpresa de cara al cuarto y definitivo del domingo en Heliópolis. «Su estilo de juego marca mucho. Además de estar muy acertado en ataque ante un equipo que defiende bien como el Valencia, el Betis tendrá que tener mucho cuidado en las transiciones ofensivas del rival porque están haciendo mucho daño. Ahí es quizás donde al Betis le cuesta un poco más. Sobre todo tiene que cuidar mucho el tener profundidad y claridad a nivel ofensivo. No cometer demasiados errores de pase ni muchas pérdidas en la zona del centro del campo y, sobre todo, no dejar que el Valencia aproveche su contragolpe».

Fernando dibuja un posible escenario de juego en un partido que volverá a convertirse en un examen para el técnico verdiblanco. «La figura de Setién como entrenador será controvertida allá donde esté porque los aficionados somos así. Nos gusta mucho que nuestro equipo juegue muy bien al fútbol, pero cuando pierde ya no nos gusta tanto. La propuesta de Setién me parece fantástica. Creo que tiene razón en muchas de las cosas que dice. Lo que pasa es que a veces, arriesgar tanto te crea dificultades. Los equipos de Setién siempre tendrán que encontrar el equilibrio entre ‘juego muy bien al fútbol, intento pasarme siempre el balón y combinar’ sin correr a veces tanto riesgo que se pueda volver en contra», relata antes de recordar que «los dirigentes que firmaron a Setién sabían lo que van a firmar.

Tira el que fuera futbolista de ejemplos prácticos para hablar del debate abierto en la grada verdiblanca sobre el método futbolístico del entrenador verdiblanco. «Conozco a aficionados del Betis de aquí de Valencia que estaban encantados porque el equipo jugaba bien al fútbol y porque al final lo metió en Europa. ¿Si logras los objetivos jugando bien al fútbol, qué más quieres? Pero claro, el tema es que luego te elimina el Stade Rennais y estás jodido. O viene el Valencia, cuando la final de la Copa es en el Benito Villamarín y te elimina… El equipo es lo que es y está plagado de futbolistas para jugar así. Si el Betis cambia de entrenador y de estilo tendrá que modificar media plantilla. Por lo menos cinco o seis titulares», sentencia Fernando antes de recordar que «aquí en Valencia pasa también. Cuando el equipo juega muy bien al fútbol somos maravillosos pero el día en el que jugamos bien y perdemos recordamos los ‘Valencias’ de Benitez, Cúper que lo que hacían era defender y defender para ganar 1-0 y 0-1…».

Tres competiciones

Betis y Valencia han formado parte del grupo de equipos que empezaron la temporada afrontando tres competiciones. Los de Marcelino empezaron con dudas, en diciembre cayeron de la Liga de Campeones a la segunda competición continental, y terminaron por remontar el vuelo con el inicio de 2019. Precisamente el cruce en semifinales de la Copa del Rey se convirtió en un punto de inflexión para un Betis que notó el hecho de tener tantos frentes abiertos. «Veo que ha habido futbolistas que han estado muy bien. Canales, lo Celso, Guardado, Joaquín..En definitiva es un equipo que, efectivamente, debería reaccionar. Los equipos que tienen tres competiciones, y principalmente en los meses de enero y febrero, sufren mucho porque la Copa del Rey te mete en una dinámica de jugar miércoles y domingo que es complicado de llevar».

En su época profesional, Fernando desarrolló su fútbol a mitad de camino entre el centro del campo y el ataque del Valencia. Aportando goles. Algo que recuerda al papel del ahora bético Canales. «Siempre ha tenido una barbaridad de calidad. Las lesiones le condicionaron mucho en un principio. Ahora se le ve muy fresco en el aspecto físico, con muchísima chispa. Sabe muy bien lo que tiene que hacer, cuenta con confianza, le salen las cosas y creo que es realmente importante en el Betis. Un jugador a tener en cuenta y que está marcando diferencias. A su tremenda calidad ha unido continuidad. Creo que físicamente es cuando mejor ha estado en toda su carrera deportiva», señala el que fuera jugador valencianista cuando habla sobre el futbolista verdiblanco.

Fernando resta cierta trascendencia al hecho de que el Valencia llegue a Heliópolis con menos descanso por aquello del partido de vuelta de los cuartos de la Liga Europa. «Ahora, a la altura a la que te encuentras, cuando lo que se hacen son entrenamientos de mantenimiento, el futbolista lo que quiere es jugar». Para cerrar la conversación, Fernando señala la incidencia que en el Betis tienen un grupo de futbolistas entre los que se encuentra Lo Celso. «Está haciendo cosas muy positivas y además se está destapando a nivel goleador. Creo que es uno de los jugadores más desequilibrantes entre líneas, en la zona en la que quizás más daño se pueda hacer. Aunque luego van a necesitar a los compañeros de banda y a los de arriba porque, por mucho que juegues bien, si no haces efectivo el juego con goles tienes complicaciones».