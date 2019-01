Francis y su renovación: “Hay buena sintonía y esperamos llegar pronto a un acuerdo”

Es el único de los canteranos que se han estabilizado en el primer equipo del Real Betis que aún no ha visto renovado su contrato con la entidad heliopolitana. Pero ello no es obstáculo para que se haya asentado a las órdenes de Quique Setién, al que le agradece la confianza que le ha dado desde que hace un año, en el derbi del 3-5 en el Sánchez-Pizjuán, jugase por primera vez de lateral. Francis Guerrero espera que pronto se llegue a un acuerdo para su renovación: “Está en manos del club. Mis agentes están en ello. Creo que tenía una propuesta, pero con el cambio de agente se ha demorado un poco y no sé ahora mismo cómo está el tema. Soy de aislarme y centrarme en lo deportivo, pero hay buena sintonía entre las partes y espero que podamos llegar a un acuerdo pronto”, ha referido en declaraciones al diario Marca.

Cuestionado por el 2019 que comenzará mañana de forma oficial para el Betis con el encuentro ante el Huesca en El Alcoraz, Francis dice que “como han comentado el míster y otros compañeros creo que debemos ir partido a partido, estamos vivos en las tres competiciones y queremos llegar lo más alto posible en cada una. La ambición del equipo y del club es máxima y vamos todos en la misma sintonía. Hay que ser ambiciosos, pero también realistas. Como querer, querríamos ganar LaLiga, pero hay que ser conscientes de los clubes tan potentes que hay, como Barcelona y Real Madrid. Hay que darle importancia a todas las competiciones y si podemos quedar cuartos, quedaremos cuartos. ¿Un título o quedar cuartos¿ Pues sinceramente no lo sé, no he ganado ningún título y no sé qué satisfacción daría. No he tenido esa experiencia, pero ganar un título con el Betis sería muy bonito”.

Francis también muestra como deseo personal acudir a la próxima Eurocopa sub 21: “La primera convocatoria me vino un poco de sorpresa, no me lo esperaba. Pero cuando debuté este año fue una sensación muy bonita, poder representar a tu país y en una selección como esta sub-21, donde hay mucho nivel. Este año tengo claro que hay un europeo en verano y ojalá pueda ir, intentaré estar porque sería muy bonito disputarlo”, explicó.

Por último, hablando de las críticas que sufrió a comienzos de la presente temporada, Francis dice que “un jugador joven necesita un poquito más de apoyo en sus inicios porque no es fácil dar el salto. En mi caso este año, incluso en momentos difíciles, el míster (Setién) ha confiado en mí y eso demuestra que apuesta por mí, así que trato de devolverle la confianza en el campo. Cuando intentas hacer tu trabajo y las cosas no salen como quieres a nadie le gusta que le piten o le insulten, pero la afición está en todo su derecho de exigir y reclamar. Nosotros tenemos que aprender de los errores que cometemos y trabajar para sacar los partidos adelante. Es una situación que fue nueva para mí y me sirvió para aprender y madurar. Además, se le dio más bombo del que tuvo, no tuve la sensación de que fuera algo tremendo”, finalizó Francis agradeciendo al entrenador su apoyo.