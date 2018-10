Getafe-Betis (2-0): entra en barrena en LaLiga

Getafe 2 Betis 0 Getafe CF: David Soria; Damián, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Amath (Cristóforo, m. 83); Jorge Molina (Rober Ibáñez, m. 89) y Ángel (Mata, m. 70). Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra, Sidnei (Tello, m. 70); Barragán, William Carvalho, Lo Celso, Boudebouz (Canales, m. 60), Junior; Sanabria y Loren. Goles: 1-0, m. 60: Jorge Molina. 2-0, m. 62: Foulquier. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Damián, Lo Celso y Barragán. Incidencias: 12.086 espectadores en el Coliseum Alfonso Pérez, con gran presencia de aficionados béticos en las gradas.

Mal partido del Real Betis en Getafe frente al conjunto de José Bordalás en el que los pupilos de Quique Setién encajaron su tercera derrota consecutiva, tras las del Atlético de Madrid y el Valladolid. Los verdiblancos estuvieron serios en el primer tiempo, pero en la segunda mitad cuando los azulones dieron el paso definitivo al frente, ni siquiera se mostraron seguros en tareas defensivas. En dos minutos, el 60 y el 62, el cuadro local mató el partido, con los goles de Jorge Molina y Foulquier. Ese segundo gol dejó muerto a los heliopolitanos, que no reaccionaron ni en el juego ni en el marcador.

Al Betis le costó entrar en el partido. De hecho, los primeros cinco minutos fueron muy fríos por parte del conjunto de Setién. La prueba fue una buena apertura de Carvalho a la entrada de Junior por la izquierda, el hispano-dominicano controló bien orientado hacia adelante, pero la pelota se le marchó por la línea de fondo. Poco a poco los verdiblancos se fueron haciendo con el control del partido y dominó en los primeros instantes. Los de Setién empezaron a tener mucha presencia en el campo rival y en algunas zonas de hacer daño al rival y todos buscaban por dentro al pivote portugués, Lo Celso y Boudebouz, que fue una de las novedades en el once inicial verdiblanco. En el minuto 6, los béticos tuvieron el primer acercamiento. Boudebouz botó un saque de esquina al corazón del área defendida por David Soria y la pelota le llegó a Sidnei, que estaba solo y no se esperaba que le llegara el balón. Así que, entre controlar y disparar al brasileño le salió un tiro muy desviado. Poco a poco el Getafe fue desperezándose y presionando muy fuerte arriba la salida de pelota de los verdiblancos y, en el minuto 9, tras un fallo de Barragán, Ángel se quedó delante de Joel Robles pero el canario echó la pelota incomprensiblemente fuera. Luego, William Carvalho disparó desde fuera del área pero atrapó bien David Soria, y el Getafe tuvo una triple ocasión en las botas de Maksimovic, Foulquier y Jorge Molina, aunque la acción debió quedar invalidada a la segunda, puesto que Foulquier estaba en fuera de juego que el asistente de Jaime Latre no concedió. Con una tremenda igualdad, el encuentro se fue al descanso.

El partido cambió en el segundo tiempo. El Getafe siguió incomodando mucho el juego del Betis, al que le costaba enlazar alguna jugada con peligro, puesto que los pasillos iniciales por dentro que encontraron los jugadores verdiblancos desaparecieron y tampoco hubo entradas por las bandas. Sólo un cabezazo fuera de Loren a un centro de Barragán desde la derecha fue lo único que produjeron con claridad los heliopolitanos en el inicio de la segunda mitad. Los de Bordalás pusieron el partido a su favor con dos goles en dos minutos. En el 60, ante la pasividad de algunos jugadores verdiblancos en tareas defensivas, la pelota le llegó a Ángel descolgado a la derecha. El delantero canario puso un centro a media altura muy medido entre Bartra y Joel Robles, al que llegó Jorge Molina, que batió al meta bético. El alicantino, no lo celebró. Entró Canales al campo por Boudebouz. Pero en el desconcierto, Foulquier cogió el balón, fue avanzando a trompicones, quebró a Sidnei y, al poco de entrar en el área disparó y la pelota rebotó en Bartra, lo que hizo cambiar un poco la dirección a Joel para que se colara en la portería. Acción muy mal defendida por parte de los heliopolitanos.

El segundo gol dejó muerto al Betis. Setién sacó del campo a Sidnei y dio entrada a Tello . Pero eso no hizo cambiar la dinámica del partido. Fue el Getafe el que dio un paso atrás a falta de poco más de diez minutos para el final del encuentro y eso favoreció más la presencia del Betis de nuevo en el campo contrario. Bordalás tenía el partido muy bien controlado. Gran partido de los azulones. Y mal partido en todas las líneas del Betis, porque ni siquiera en la defensa los hombres de Setién estuvieron finos.