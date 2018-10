Getafe-Betis: Así en LaLiga como en Europa

Getafe 0 Betis 0 Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Maksimovic, Arambarri, Amath; Jorge Molina y Ángel. Real Betis: Joel Robles; Barragán, Feddal, Bartra, Sidnei, Junior; William Carvalho; Bodebouz, Lo Celso; Tello y Loren. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Estadio: Coliseum Alfonso Pérez (12.00 horas - BeIN LaLiga).

Aún la sonrisa por el partidazo de Milán sigue regando de luz el rostro de muchos béticos que llevaban años esperando una alegría de postín como la que su equipo les brindó en el histórico estadio de San Siro el pasado jueves (1-2). Pese al debate futbolístico, tan necesario como la crítica para el crecimiento, el Betis de Haro, Serra y Setién es como ese vino que encuentra las mejores condiciones para madurar algún día en gran reserva. A su debido tiempo. Lo estimulante ahora es que parece haber proyecto y convicción. Profesionales preparados en los diferentes estamentos. Y, sobre todo, materia prima sobre el césped y una impagable grada que nunca le da la espalda a su escuadra y que empieza a empujar desde el inapelable imperio de la exigencia.

En el anhelado regreso a Europa del Betis, el equipo de Setién vuela como líder en su liguilla, alcanzado ya el ecuador de la fase de grupos y frente a adversarios históricos como el Milan o el Olympiacos. Quién lo diría hace sólo año y medio… resulta casi imposible que el trabajo bien hecho no dé sus frutos. La afición quiere soñar. Y los rectores, también. Pero hoy toca bajarse de la nube continental y ponerse de nuevo el mono de trabajo en esta liga atípica donde, como diría Luis Aragonés, «cualquiera hace relojes de madera y funcionan». Es un hándicap que el Betis debe convertir en ventaja. Cuenta para ello con los mimbres suficientes. Entre todos deben abandonar la estéril controversia de la posesión, porque es la fórmula que ha llevado al equipo hasta aquí, con un sello reconocible, y centrarse de lleno en mejorar lo que de verdad importa: ser más determinantes arriba.

Con sólo cinco goles a favor, el Betis es el equipo menos realizador de LaLiga. Y con tal lastre casi se puede tildar de «milagro» que los verdiblancos sumen doce puntos en las primeras nueve jornadas. Los de Setién no han arrancado el torneo de la regularidad de la mejor manera, pero se asientan en una envidiable rampa para el despegue. Sin ir más lejos, ya quisiera su rival de hoy, el Getafe, disponer de similares cimientos deportivos y económicos. Ganar en el Coliseum en la matinal de este domingo se antoja fundamental para los verdiblancos, ávidos de volver a acechar los puestos europeos de la tabla. Frente a frente, dos equipos contrapuestos en su estilo y con objetivos dispares que, hasta la fecha, calcan números: tres victorias, tres empates y tres derrotas.

El pique de los técnicos

Mirando a los banquillos, y aunque los protagonistas no quieran hablar más de ello, José Bordalás y Quique Setién afrontan hoy un nuevo capítulo de una curiosa historia personal salpicada de piques verbales por sus marcadas diferencias a la hora de interpretar el fútbol. Esa particular animadversión entre ambos arranca en 2013, cuando Setién entrenaba al Lugo. Su equipo cayó por 0-1 en el Anxo Carro ante el Alcorcón de Bordalás y el cántabro se despachó a gusto en sala de prensa: «Nos hemos dejado ganar por un rival que no se lo ha merecido. Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo», dijo Setién. Año y medio después, se repitió la historia y el ahora técnico bético volvió a criticar sin tapujos al conjunto del entrenador alicantino: «Parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón y son ellos los que acaban teniendo líos con todos». Y Bordalás no dudó en responderle: «Lo importante es que ha ganado el equipo que más ha querido ganar y el que le ha echado un par de pelotas». Ya la pasada temporada, con ambos entrenadores en Primera, Betis y Getafe empataron (2-2) en el Villamarín y tampoco faltó el recadito de Setién: «Me ha parecido lamentable. El Getafe es el equipo que más faltas hace. Es siempre lo mismo. No se puede permitir que se jueguen sólo 25 minutos en cada tiempo», espetó.

En lo puramente deportivo, Joaquín ha viajado en una expedición de 19 futbolistas, aunque su concurso se antoja complicado. Es novedad el joven del filial Altamirano, extremo izquierdo de mucha calidad, mientras que Francis ha vuelto ha quedarse fuera, como los lesionados Guardado, Javi García y Sergio León. Hombres como Joel, Feddal, Tello y Loren apuntan al once inicial.