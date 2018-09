Girona-Betis: busca la normalidad a través del triunfo

Girona 0 Betis 0 Bono; Porro, Alcalá, Juanpe, Bernardo, Aday Benítez; Douglas Luiz, Granell, Borja García; Portu y Stuani. Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello, Guardado, Lo Celso, Canales, Junior; Boudebouz y Loren. González González (Comité Castellano-leonés). Encuentro de la sexta jornada de LaLiga Santander. Montilivi (22.00 / beIN LaLiga).

La pelota vuelve a rodar para el Betis. En Montilivi, allí donde su trayectoria dice que gana cuando le toca presentarse pero el pasado no mueve el molino de hoy. En Gerona recuerdan más los tres goles anulados (de manera correcta) en abril de este año, los favores al Sporting o el protagonismo de Setién con el Lugo. Cada uno, con su cuita. Los verdiblancos, la jugada excelsa de Joaquín. La que dejó a todos boquiabiertos. Aquella acción que, como los puñetazos de Ceballos en el césped de Lugo, olvida al protagonista final. Marcó Loren hace unos meses y en el Anxo Carro, Rubén Castro. A Setién le da igual quién de los catorce que puede utilizar hoy lo haga pero que sea alguno y valga para apaciguar con tres puntos las polémicas de raíz incomprensible y torpemente avivadas. Volverá a activar cambios, algo que no debe llevar a sorpresa. No dejó a ningún jugador fuera de la convocatoria una vez restablecidos William Carvalho y Feddal. El equipo se entrena mañana en tierras catalanas y quiere aprovechar el tiempo el técnico con todos para que no suceda como en Atenas. Y, ya de paso, cierra la opción de que surja un nuevo debate si deja en Sevilla a Fulano o Mengano. Ya la semana anterior viajó con todos los sanos y quedó fuera de la lista Loren en el mismo estadio de Mestalla.

El Gerona es un equipo incómodo para cualquier rival que ha dejado su sello esta campaña venciendo al Celta y al Villarreal y empatando en el Camp Nou. Eusebio ha optado por mantener la línea de Machín en un grupo de enorme continuidad, puesto que sólo echarían en falta a Maffeo, traspasado al Stuttgart, en el teórico once inicial, donde está destacando sobremanera el goleador Stuani. El Betis sufrió mucho pero venció la pasada campaña en un campo que albergaba a uno de sus rivales directos para conseguir la plaza europea que finalmente fue verdiblanca. Setién ya lo dejaba claro ayer:espera que el equipo catalán trate de discutirle al pelota. La ventaja de haberle visto días antes frente al Barcelona le viene bien al cántabro para comprobar cómo tratan de resolver este tipo de juego sus futuros rivales.

La intención final de la expedición bética es recuperar una normalidad alterada por un ambiente incomprensiblemente enrarecido. Reciente ganador de un derbi y que arrancó un punto en Mestalla y en Atenas, no se entiende cómo el debate se ha instalado en torno a los verdiblancos. Setién tiene decisiones que tomar con sus hombres para mejorar algunos aspectos más allá de los que han centrado las polémicas, con disculpas ya expresadas. Francis, por ejemplo, no apunta a la titularidad por unas molestias en el tendón rotuliano. Un «pinchazo», según Setién. Barragán o Tello aspiran a ese puesto, con más opciones para el catalán.

En el resto del once habrá otros cambios pero puntuales. No ejercerá Setién una revolución. Se trata de otra semana con tres compromisos en esta noria sin fin por la Liga Europa y la jornada intersemanal. El duelo del domingo en el Villamarín ante el Leganés también condiciona, como no puede ser de otra forma. Tampoco se espera que William Carvalho recupere el sitio en el once recién salido de la lesión. Mientras, Feddal no está del todo recuperado y sí estaría para el domingo. Con 22 futbolistas, incluido el meta Dani Rebollo, Setién juega a lo que más le gusta: el despiste. No quiere que el rival pueda acercarse a lo que piensa y de ahí su preferencia por una plantilla corta en la que trata de que no haya diferencias entre sus componentes.

El Betis no puede andar en el precipio del amago de crisis cuando no hay elementos que sustenten esta percepción. Y así, con este desquiciamiento, se ha perfilado el presente de un equipo de habitualmente buen juego, que sólo ha encajado en dos de seis partidos que ha disputado, vencedor en el derbi y que se ha medido a rivales competentes en LaLiga y en Europa. Si los de Setién son capaces de vencer, los elogios serán atraídos de nuevo. Pitará González González, del Comité Castellano-leonés. Catorce partidos en la máxima categoría ha dirigido con protagonismo verdiblanco y para encontrar la última victoria heliopolitana hay que remontarse hasta noviembre de 2016, en el estreno de Víctor Sánchez del Amo. Cuatro triunfos (también aquella campaña por 2-3 en Valencia), siete derrotas y tres empates para los béticos con este árbitro nacido en Ponferrada.