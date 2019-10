El gol del Betis se hace esperar a las segundas partes

Siete jornadas de campeonato dejan detalles que van perfilando el comportamiento medio de los equipos de Primera división. En el caso del Real Betis ya se han visto algunos rasgos característicos. Algunos positivos y otros que no lo son tanto. Frente a la inseguridad defensiva (el conjunto dirigido por Rubi es el más goleado de la categoría con 15 tantos encajados) aparecen los detalles individuales que han ayudado a solucionar papeletas delicadas, por ejemplo, en los encuentros ante el Leganés, Levante y Osasuna. Al Betis de Rubi le está costando entrar en el campeonato. Hasta el momento sólo ha conseguido un par de triunfos. Y en ambos partidos tuvo que levantar marcadores adversos. Salvo momentos concretos, los futbolistas verdiblancos se han mostrado más efectivos en las segundas partes que en las primeras. Los números se encargan de confirmarlo. De los diez goles conseguidos por el Betis en los siete primeros partidos, ocho llegaron tras el tiempo de descanso.

La única ocasión en la que los verdiblancos fueron capaces de abrir el marcador fue en la visita de la segunda jornada al Camp Nou. Una gran asistencia de Loren para Fekir la culminó el futbolista francés con un remate ajustado que superó a Ter Stegen. Era el minuto 15 y el Betis se ponía 0-1 en el campo del Barcelona. Pero poco antes del descanso, en el minuto 41, llegó el gol del empate azulgrana. Griezmann aprovechó un pase medido de Sergi Roberto para superar a Dani Martín, titular aquella tarde al estar sancionado Joel Robles. De nada sirvió al Betis adelantarse en el electrónico. En una segunda parte para olvidar, los verdiblancos encajaron cuatro goles más. Con todo decidido, Loren anotó, a once minutos para llegar al 90, un tanto de bella factura aunque sin valor alguno de cara al marcador definitivo (5-2).

El gol de Fekir en Barcelona fue durante varias jornadas el único logrado por el Betis en una primera parte hasta que se añadió a la lista el conseguido por Loren contra el Levante. El canterano apareció en el tiempo de prolongación del primer tiempo para rematar un preciso centro de Joaquín. El balón golpeó en el palo y el propio delantero estuvo rápido para aprovechar el rechace y hacer el momentáneo 1-1. Nada más volver del tiempo de descanso, el Betis puso la directa hacia la victoria y de nuevo Loren vio portería tras recibir otra asistencia del capitán. Y en el minuto 67 de encuentro, los verdiblancos ampliaron el marcador con la tercera asistencia de Joaquín aprovechada en este caso por Borja Iglesias para sentenciar el resultado inaugurando su cuenta particular como futbolista del Betis.

De momento ha sido su compañero en el ataque, Loren, el encargado de llevar la bandera del gol verdiblanco. De los diez tantos acumulados por el equipo de Rubi en las siete jornadas disputadas, cinco han llevado la firma del canterano. El primero no sirvió para sumar. En el estreno de la competición, el Betis perdió en casa ante el Valladolid (1-2) en un compromiso marcado por la tempranera expulsión del guardameta verdiblanco, Joel. Pese a todo, el marcador no se movió en los primeros 45 minutos. Fue en el 63 cuando el equipo visitante se adelantó por mediación de Sergi Guardiola. Y cinco más tarde apareció Loren para marcar el 1-1. Sin embargo, las expectativas béticas de sumar al menos un punto jugando casi todo el partido con un futbolista menos se evaporaron sobre la hora cuando Óscar Plano hizo el 1-2. Dos semanas más tuvieron que esperar en Heliópolis para vivir el primer triunfo de la temporada. De nuevo tocó luchar contra un marcador en contra. Al igual que pasó en la visita del Valladolid al Benito Villamarín, ni el Betis ni el Leganés fueron capaces de ver portería en los primeros 45 minutos. El movimiento llegó tras el tiempo de descanso. El atacante del conjunto madrileño Braithwaite hizo el 0-1 en el minuto 50 y la reacción bética fue inmediata. En siete minutos, los que fueron del 54 al 61, Loren y Fekir acertaron ante la portería del Leganés dándole la vuelta al resultado y haciendo realidad el triunfo de los verdiblancos.

La tercera jornada dio paso al primer parón de la temporada debido a los partidos internacionales de selecciones. El campeonato regular regresó para el Betis con otro turno casero y con un nuevo conjunto madrileño como rival. El Getafe se presentó en el Benito Vilamarín con intenciones y al cuarto de hora de juego ya mandaba en el electrónico al transformar Mata un penalti. No hubo acierto verdiblanco ante la meta rival durante el resto de primera parte y fue a falta de 17 minutos para llegar al 90 cuando Joaquín, también desde los once metros, hizo el definitivo 1-1. Después del 0-0 en Pamplona y de la remontada casera ante el Levante, el Betis se presentó en Villarreal con la intención de sumar un nuevo resultado positivo. Pero no pudo ser. De nuevo hubo que esperar a la segunda parte para ver a los de Rubi marcando un gol. Ekambi adelantó al cuadro local en el minuto 39 de la primera. El Betis, como había ocurrido contra el Levante, salió tras el descanso con intenciones. Emerson empató en el 48, dando paso a unos buenos minutos de juego. Pero todo se empezó a venir abajo en el ecuador con la entrada en escena del VAR y el penalti anotado por Cazorla.