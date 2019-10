Granada – Betis (1-0): Vadillo deja a Rubi en el alambre

Granada CF 1 Betis 0 Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos, Carlos Neva; Gonalons, Azeez, Herrera (Yan Eteki, m. 59); Vadillo (Soldado, m. 73), Machís y Carlos Fernández (Martínez, m. 78). Joel; Emerson, Mandi, Feddal (Borja Iglesias, m. 77), Pedraza (Álex Moreno, m. 71); Javi García (Joaquín, m. 71), Guardado, Tello, Canales, Fekir; y Loren. 1-0, m. 60: Vadillo. Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Machís, Herrera, Soldado, Javi García, Fekir, Feddal y Joaquín. 18.985 espectadores en el estadio Nuevo Los Cármenes

A esta hora se desconoce el futuro inmediato de Rubi en el banquillo del Real Betis. Lo que está claro es que la figura del entrenador ha quedado todavía más debilitada después de la derrota sufrida este mediodía en el campo del Granada. Un futbolista criado en la cantera de Heliópolis, Álvaro Vadillo, ha firmado el único gol de un encuentro en el que los verdiblancos han encajado su segunda derrota consecutiva a domicilio. El Betis, que sigue anclado en los puestos de descenso, ha sido incapaz de cortar la dinámica negativa en la que vive instalado desde el inicio del curso. Y en poco más de 72 horas llegará al Benito Villamarín un rival directo, el Celta.

Con cinco novedades respecto al partido de San Sebastián, el Betis arrancó con Tello y Guardado en las bandas, Canales por el centro y Fekir cerca de Loren. Para tratar de dar salida al balón hubo ocasiones en las que Javi García daba un paso atrás para incrustarse entre Mandi y Feddal. No estaba el Betis para muchas alegrías. La circulación de balón era espesa y previsible. La mayor parte de los minutos estaba más preocupado de no perder la posición que de mirar con decisión hacia el terreno rival. Un remate flojo de Javi García se convirtió en la primera llegada verdiblanca. El futbolista murciano vivió una situación muy parecida a la de hace siete días contra la Real Sociedad. Con una tarjeta amarilla a cuestas derribó a un rival en una acción que bien le pudo costar la segunda y la correspondiente expulsión. Todo se quedó en una amonestación verbal de Mateu Lahoz, que repartió amarillas hasta llegar a cinco antes del descanso. El Betis empezó a estirarse un poco más. Canales y Fekir trataban de aportar algo de claridad a la hora de superar las líneas de presión del Granada. Un buen pase en profundidad del francés permitió a Pedraza llegar a la línea de fondo y sacar un centro atrás que Guardado remató mal. Mientras, el Granada tuvo la suya con un balón que Azeez no consiguió rematar en condiciones cuando se encontró sin marca dentro del área.

Tras el descanso se vieron algunas intenciones atacantes del Betis. Combinaciones que al menos permitían terminar las jugadas. Loren mandó por encima del larguero una cesión de cabeza de Fekir y poco después fue Mandi el que remató mal un buen centro de Emerson desde la derecha. Sin embargo fue el Granada el que dio primero. En una acción cuyo origen fue muy protestado por los futbolistas béticos. Mateu no pitó una falta en una entrada sobre Guardado, el balón quedó en las botas de Pedraza y en lugar de buscar una salida hacia terreno rival cedió atrás hacia Javi García. El central perdió el balón y un jugador con pasado en Heliópolis, Vadillo, no desaprovechó el pase de Carlos Fernández para hacer el 1-0. Quedó tocado el equipo de Rubi que, instantes más tarde, pudo encajar el segundo. El palo evitó que el remate de Machís acabara dentro de la portería.

Quedaba media hora. Pero nada sacó de ello el Betis. Rubi tardó en mover el banquillo aunque en realidad poco aportaron los que salieron al césped. Sólo una falta sacada por Canales que pegó en la parte superior del larguero generó algo de peligro verdadero en el área local. De nuevo derrota. Otra desilusión para los aficionados béticos que se desplazaron hasta Granada y para los que siguieron el partido desde la distancia. Terminado el partido, las miradas van hacia lo que pueda llegar desde los despachos. “Sólo contemplo ganar”, dijo el presidente verdiblanco, Ángel Haro, cuando se le preguntó hace unos días por el futuro de Rubi en caso de perder en Granada…